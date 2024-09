Policial 03-09-2024

Poder Judicial alerta sobre correo malicioso que informa sobre falsa citación a tribunales



El Poder Judicial, a través del Departamento de Informática de la Corporación Administrativa, informa que durante las últimas horas se han recibido correos electrónicos con la imagen corporativa del Poder Judicial, en la que se alude a una supuesta citación para comparecer ante un tribunal de justicia de Santiago N387162713001/24 el día 30/04/2024.

Este tipo de información no se origina desde el Poder Judicial y corresponde a un correo electrónico malicioso.

El Poder Judicial nunca realiza solicitudes del tipo de las contenidas en dicha comunicación y menos solicita descargar ni rellenar formularios adjuntos.

En caso que haya recibido este correo, se recomienda que dicho correo electrónico sea eliminado y no descargue ni abra los archivos adjuntos (formato zip). En caso de haber realizado la operación, informe un canal de comunicación oficial del Poder Judicial habilitado que ustedes tengan o informe al CSIRT del gobierno en su defecto como estimen conveniente.

Para evitar este tipo de hechos, el Poder Judicial derivará los antecedentes de este hecho al Ministerio Público para que se inicie las investigaciones respectivas por el mal uso del nombre de la institución.