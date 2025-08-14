jueves 14 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 14-08-2025
    Poder Judicial reitera advertencia sobre nueva estafa telefónica y entrega recomendaciones para evitar secuestro de WhatsApp
    Publicidad 12
    El Poder Judicial, a través de la Oficina de Seguridad y el área de Ciberiesgos de la Corporación Administrativa, reitera que se ha detectado un aumento en las denuncias internas de intentos de estafa, a través de llamados telefónicos y/o el uso de WhatsApp, de personas que suplantan la identidad de ministros (as), jueces y/o de autoridades judiciales, e incluso empresas externas, para extraer información y posteriormente, proceder con el secuentro de la aplicación o bien, solicitar pagos.
    En estos casos, los delincuentes, a través de esta vía, solicitan información y luego envian un link de confirmación a la persona para posterior bloquear y tomar control de dicha apliación.
    Ningún integrante del Poder Judicial, de cualquier estamento, está autorizado para solicitar información por llamado telefónico y/o WhatsApp, u otros canales no oficiales.
    Frente a cualquier duda respecto de la identidad de cualquier integrante del Poder Judicial, se recomienda revisarla a través de la página web del Poder Judicial, Transparencia y Dotación (https://www.pjud.cl/transparencia/dotacion).
    Freddy Mora | Imprimir | 83

    Otras noticias

    Consumidores indican que el SERNAC debería priorizar sus acciones fiscalizadoras en las grandes tiendas y servicios básicos
    Consumidores indican que el SERNAC debería priorizar sus acciones fiscalizadoras…
    Parral: se efectuó ceremonia de ascensos de Carabineros
    Parral: se efectuó ceremonia de ascensos de Carabineros
    MTT Maule y Carabineros incrementan fiscalizaciones frente a nuevo fin de semana largo
    MTT Maule y Carabineros incrementan fiscalizaciones frente a nuevo fin…
    PDI realizó fiscalización de extranjeros en Chanco y Pelluhue
    PDI realizó fiscalización de extranjeros en Chanco y Pelluhue
    Quinta Compañía de Bomberos de Linares celebró el Día de la Niñez
    Quinta Compañía de Bomberos de Linares celebró el Día de la Niñez
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para