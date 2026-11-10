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martes 10 de noviembre del 2026
Opinión 10-11-2026
POESÍA DE JOSECULMEN
LA SOMBRA
Estarás aquí cuándo yo me vaya?
Beberás la última copa de la vida?
Vendrás a colocarme la moneda
en mis ojos turbios de agonía?
La vida no empieza con la vida
ni la muerte llega con silencios
en el frío cubo de madera:
Yo moriré cuando en ti ya sea olvido
y mi carne la reemplaces por el goce
que nace de un gemido primitivo
salido desde el fondo de tu soledad
y en llamado insufrible de la herencia.
Mira mis pies que te siguieron tantas veces
y mis ojos ciegos tras de tus sonrisas,
Recuerda la boca yerta que saboreó tu nombre
devorando tu sonrisa en cada luna
Recuerdas todas las tormentas
que navegamos temiendo zozobrar mil veces
en la penumbra de las dudas y los celos?
He aquí el hombre que quiso ser un hombre
en las épicas batallas de tu vida…
Heme aquí inerte y escondido entre las velas
que titilan entre los rumores y los murmullos celestiales.
Aquí quedó el héroe de millones de promesas
escondido en el vientre de la tierra.
Estarás aquí cuándo yo me vaya?
Beberás la última copa de la vida?
Vendrás a colocarme la moneda
en mis ojos turbios de agonía?
La vida no empieza con la vida
ni la muerte llega con silencios
en el frío cubo de madera:
Yo moriré cuando en ti ya sea olvido
y mi carne la reemplaces por el goce
que nace de un gemido primitivo
salido desde el fondo de tu soledad
y en llamado insufrible de la herencia.
Mira mis pies que te siguieron tantas veces
y mis ojos ciegos tras de tus sonrisas,
Recuerda la boca yerta que saboreó tu nombre
devorando tu sonrisa en cada luna
Recuerdas todas las tormentas
que navegamos temiendo zozobrar mil veces
en la penumbra de las dudas y los celos?
He aquí el hombre que quiso ser un hombre
en las épicas batallas de tu vida…
Heme aquí inerte y escondido entre las velas
que titilan entre los rumores y los murmullos celestiales.
Aquí quedó el héroe de millones de promesas
escondido en el vientre de la tierra.
Freddy Mora | Imprimir | 103