martes 10 de noviembre del 2026
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    Opinión 10-11-2026
    POESÍA DE JOSECULMEN
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    LA SOMBRA

    Estarás aquí cuándo yo me vaya?
    Beberás la última copa de la vida?
    Vendrás a colocarme la moneda
    en mis ojos turbios de agonía?
    La vida no empieza con la vida
    ni la muerte llega con silencios
    en el frío cubo de madera:

    Yo moriré cuando en ti ya sea olvido
    y mi carne la reemplaces por el goce
    que nace de un gemido primitivo
    salido desde el fondo de tu soledad
    y en llamado insufrible de la herencia.

    Mira mis pies que te siguieron tantas veces
    y mis ojos ciegos tras de tus sonrisas,
    Recuerda la boca yerta que saboreó tu nombre
    devorando tu sonrisa en cada luna

    Recuerdas todas las tormentas
    que navegamos temiendo zozobrar mil veces
    en la penumbra de las dudas y los celos?
    He aquí el hombre que quiso ser un hombre
    en las épicas batallas de tu vida…

    Heme aquí inerte y escondido entre las velas
    que titilan entre los rumores y los murmullos celestiales.

    Aquí quedó el héroe de millones de promesas
    escondido en el vientre de la tierra.
    Freddy Mora | Imprimir | 103

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