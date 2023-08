Cultura 22-08-2023

Poeta Antonio Lagos, presentará su nuevo libro “Más abajo hay un país” (El eco de las piedras)

Este jueves 24 de agosto, a las 19.00 horas, en el Salón Balmaceda de la Delegación Presidencial Provincial de Linares, se presentará el libro “Más abajo hay un país” (El eco de las piedras), del poeta Antonio Lagos.

La presentación de este interesante texto poético estará a cargo del destacado escritor nacional Juan Mihovilovich, quien, además, es el prologuista del libro y quien es parte de este señala: “El país que Antonio Lagos describe vive, sueña y llora no es el país que desaparece en los requiebres de la imaginación, no es el territorio que se ha desviado de su destino y se mimetiza en los fulgores de una frivolidad mentirosa, opaca y gris, que nos hace creer que la vida humana es solo un juego de artificio, sin sangre, sin arterias, sin memoria.

No. El país que en estas páginas se redescubre es el canto vital de un poeta que ha nacido desde la carencia, que ha crecido con las ausencias y cuyo dolor es el engranaje oculto que reaparece a cada instante, porque se ha pretendido obviar el sentido de una verdad que no permite olvidos.

Desde su visión sufrida y lúcida emerge el verbo contenido desafiando la hipocresía de un mundo que se ha escudado en una indiferencia cómplice, en la conformidad pusilánime, que esconde la cabeza cual avestruz avergonzada de su historia y cuya herencia le pesa demasiado para ser sencillamente arrojada como el lastre de una negación imposible”.

Finalmente, el autor, Antonio Lagos, extiende la más cordial invitación, a todas las personas que gustan de la creación poética, a asistir y participar de esta actividad, compartiendo la poesía.