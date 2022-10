Deportes 19-10-2022

Polémica encendida: AFAL y Víctor Zavala se disputan cupo para jugar final regional fuera de la cancha

- En lo deportivo ganó sin apelaciones la Zavala, pero hubo error reglamentario

Cuando pensábamos iniciar esta deportiva comentando lo que fue el excelente nivel mostrado por la sub 15 de la Zavala, dirigido técnicamente por Carlos Chacón, tras golear a la AFAL, por la final zona sur, ocurre que hay otro partido que se esta jugando fuera del rectángulo verde. El reclamo llegó por parte de la AFAL, una vez finalizado el partido, donde se percatan que un jugador tiene registro del 21 de septiembre de año 2022 por plantel cadetes de Rangers.

La resolución del directorio de ANFA regional señala que “en el partido jugado el sábado 15 del presente mes entre la Asociación Linares y la Asociación Víctor Zavala Bravo, intervino dicho jugador lo que trasgrede el articulo 31 de las bases que rigen el campeonato de selecciones Primera infantil, ANFA 2022, quedando el resultado favorable para la AFAL por la cuenta mínima”. Esta resolución esta firmada por el presidente de este organismo regional Iván Muñoz González.

Una situación que trajo confrontaciones de todo tipo, incluso entre los técnicos de ambas asociaciones quienes son primos, donde uno de ellos está muy dolido, de la forma en que se llevó a cabo este procedimiento, por “secretaría”, incluso aseveró que si hubiese sido a la inversa ellos no hubiesen presentado algún tipo de reclamo. Aunque digamos que todos los presidentes de las asociaciones que están bajo el alero de ANFA regional, tienen una clave que les permite ver si los jugadores están en condiciones de jugar, o sea, un listado con todos los elementos.

REACCIÓN DE LA ZAVALA

El presidente de la Asociación Víctor Zavala Bravo, Claudio Cofré Arévalo, viajó a Talca, para ver esta situación: “nosotros perdimos el partido por secretaría, producto que se presentó un reclamo por parte de la AFAL, pero nosotros ahora estamos gestionando la apelación al Consejo de Presidentes de ANFA, para luego esperar el llamado del directorio y poder dar a conocer nuestros descargos, claro que todavía no hay fecha. Y esperamos que nos puedan dar la razón, porque hemos recibido importante información que no teníamos y que esperamos presentarla”.

Cofre, no obstante, reconoció el error: “no fue consciente, nosotros nos preocupamos que los jugadores llegaran a firmar y ganaran el partido. No revisamos el listado. La AFAL, en el primer partido cometió la falta también, puesto que hicieron jugar a dos elementos uno de Independiente y otro de Rangers, donde ese partido lo ganaron 2 a 0, donde nosotros en el primer partido teníamos al chico que ahora están reclamando, vale decir ese duelo debió haber quedado nulo. Pero, si nosotros hubiésemos tenido esa información, también reclamaríamos”.

Quizás hubo negligencia, aunque el reglamento es uno solo, pero lo más triste es que se juega con la ilusión de los chicos que si bien es cierto en cancha lo ganaron bien, sin apelación la Zavala, fue una “tromba” porque entró a dar vuelta el marcador con una AFAL, que no tuvo respuesta durante los 70 minutos de partido.

Qué lástima que literalmente ANFA regional se lave las manos porque hubo una resolución que fue emanada por el organismo rector del fútbol regional y ahora resulta que serán los presidentes de las diferentes asociaciones los que decidirán. Sin duda que esto pasa en Chile, por eso nuestro fútbol, incluidos los arbitrajes, está cada día peor.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo