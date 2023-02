Editorial 25-02-2023

¿Policía y Seguridad sobrepasadas?. ¿Por qué no un cambio de estrategia?



El trabajo mancomunado que se ha venido desarrollando en el último tiempo por parte de carabineros y la Oficina de Seguridad Pública Comunal busca por todos los medios posibles disminuir los tiempos de respuesta de las y los usuarios cuando piden asistencia a los fonos 1480, (que tiene algunos problemas para recibir llamadas de algunas empresas celulares) y el nivel 133 de carabineros.

Se han hecho esfuerzos importantes que no se pueden desconocer; pero aún así, especialmente en estos días, carabineros no ha dado abasto para poder responder en tiempos acotados las llamadas de emergencia. Ya sea por falta de personal o de parque vehicular.

Los esfuerzos por cumplir las solicitudes que llegan a carabineros y el reforzamiento de turnos, esto último en Seguridad Pública, lamentablemente no son suficientes. Se hacen esfuerzos insistimos, sí lo hay; pero no se ha podido cumplen con todas las expectativas de la comunidad.

Frases como: “la delincuencia está desatada”, “estamos en una guerra contra la delincuencia”, “aumentan las detenciones ciudadanas”, o “no hay que tomar la Justicia por nuestras propias manos”; se repiten por estos días.

¿Es quizás el momento para dar una nueva mirada y enfrentar estos déficits desde otra perspectiva?.

¿Puede ser el momento de que las policías enfrenten la delincuencia de manera más unificada para atender los requerimientos de la comunidad?.

¿Por qué no probar con un plan piloto que unifique procedimientos y genere mayores atribuciones a la hora de actuar frente a un hecho delictual?.

Para todo lo dicho arriba seguramente se dirá “hay que ingresar un Proyecto de Ley”. O Ingresar tal o cual moción para avanzar en esto. ¿Y si ese fuera el camino, porque no explorarlo y avanzar para responder de manera más efectiva a la comunidad?