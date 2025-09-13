Hoy
Policías potencian conocimientos para perseguir delito de abigeato en el Maule
Es en estas fechas cuando la comunidad aumenta el consumo de carne por las Fiestas Patrias y los delincuentes aprovechan para cometer delitos relacionados con el abigeato o el transporte y venta de productos, sin las debidas autorizaciones sanitarias y legales.
Por ello, la Comisión Regional de Abigeato, que es liderada por la fiscalía maulina, en diversas jornadas capacitó a poco más de 100 funcionarios de Carabineros y de la PDI a fin de fortalecer el trabajo conjunto en la lucha contra estos ilícitos en el Maule.
“El Ministerio Público, dentro de los meses de agosto y septiembre de este año, ha estado desarrollando actividades tendientes a capacitar a funcionarios policiales en el ámbito de prevención del abigeato. Dentro de esta se instruyó a los asistentes en qué consistía este delito en diferentes normativas que lo rigen, todo ello también relacionado con el delito de matadero clandestino”, expresa la Fiscal y coordinadora regional de la Comisión, Gabriela Vargas.
Los talleres fueron impartidos por fiscales y profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Seremi de Salud. Junto a lo anterior, ya se han realizado diversas fiscalizaciones en establecimientos comerciales, ferias ganaderas y diversas rutas maulinas, lo que se intensificará dentro de los próximos días.
