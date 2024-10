Opinión 26-10-2024

Poliomielitis, de la erradicación a nuevos casos a nivel mundial

Ángel Rodríguez

Director Carrera de Enfermería y de Técnico de Nivel Superior en Enfermería

Universidad de Las Américas



El 24 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Poliomielitis, enfermedad que los menores de 40 años quizá ni siquiera hayan escuchado. No obstante, en el año 1916, el New York Journal la describía como “la extraña epidemia de parálisis que ha causado catorce muertes durante el mes… el germen se ha originado probablemente en el largo período de humedad y se ha extendido rápidamente, siendo infeccioso, pero no contagioso”.

La poliomielitis efectivamente es contagiosa y afecta principalmente a menores de cinco años. El virus se transmite mayormente por vía fecal-oral, y raramente a través de agua o alimentos contaminados; se multiplica en el intestino desde donde invade el sistema nervioso y puede causar parálisis. La mayoría de los infectados no tiene síntomas visibles. El 25% podría presentar signos parecidos a los de la influenza, los que pueden incluir dolor de garganta y/o cabeza, fiebre, debilidad y náuseas. Un bajo porcentaje de personas presenta sintomatologías graves que afectan al cerebro y la médula espinal.

Es una enfermedad que no tiene cura, pero es prevenible con vacunas. En Chile estamos protegidos desde los dos meses de edad con cuatro dosis gracias al Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI). La vacunación antipoliomielítica (oral e inactivada) iniciada en 1961, fue la clave del éxito para que en 1975 se notificaran los dos últimos casos de poliomielitis, transformándose quizás en el programa de salud pública más exitoso a nivel nacional, a tal punto que nuestro país fue el tercero en el mundo en conseguir erradicar la polio.

En 2021, las cifras oficiales muestran una cobertura de vacuna polio con tres dosis próximas al 95% y con refuerzo de un 84,3%. Diferente es la realidad regional donde la cobertura para la tercera dosis es cercana al 81%.

Se pensaba que la poliomielitis estaba casi erradicada del mundo, pero en febrero de 2022 Malawi confirmó su primer caso en 30 años, Pakistán informó de 14 e Israel detectó su primer caso desde 1988. Poco después Inglaterra y Estados Unidos notificaron que habían detectado el virus en aguas residuales. En Sudamérica, Perú reportó su primer caso en 32 años en un niño no vacunado. En el 2022, EE.UU. registró un paciente infectado en el estado de Nueva York, el cual no estaba inoculado.

La aparición de poliomielitis en Perú y Estados Unidos, y la detección del virus en aguas residuales, subraya la importancia de mantener coberturas de vacunación contra la polio que sean altas y homogéneas, con el objetivo de minimizar el riesgo de circulación del poliovirus. Incluso, en julio de 2022, el Grupo Técnico Asesor sobre Enfermedades Prevenibles instó a los países a alcanzar una cobertura del 95% con tres dosis de vacuna antipoliomielítica.

Por el aumento de los viajes interregionales e intercontinentales, se hace imprescindible aumentar la inoculación en los países de la región para así lograr los objetivos planteados para erradicar la enfermedad en el mundo. En Chile, debemos continuar fortaleciendo nuestro plan nacional de vacunación de la misma forma que se ha realizado en las ultimas décadas.