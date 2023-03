Nacional 26-03-2023

Por ascensor y llegando en 20 segundos: Así será el acceso a la Línea 7 en estación de Vitacura

La estación de Vitacura de la futura Línea 7 del Metro de Santiago será la más profunda de toda la red, llegando a estar hasta 50 metros bajo tierra, debido a que será cercana al cruce de la autopista AVO I y Kennedy. Es por eso que su acceso no será como el resto de las estaciones, ya que el desplazamiento, por este motivo, se hará a través de ascensores. Estos serán un total de nueve que demorarán cerca de 20 segundos en trasladar a las personas hasta el andén, siendo capaces de llevar en cada viaje entre 30 y 35 pasajeros. Es así como, además, no se contará con escaleras mecánicas, pero sí con escaleras fijas que servirán en caso de que haya emergencias. El modelo es utilizado en países como España y también se analizaron experiencias similares en Estados Unidos, Japón, Inglaterra y Francia y, aunque desde Metro aseguran que se trata de una iniciativa "futurista", no todas las visiones son optimistas, pensando en la comodidad de los pasajeros y eventuales emergencias como un terremoto.