Por eliminatorias regionales: AFAL dejó en el camino a la Víctor Zavala y enfrentará a su verdugo Villa San Agustín en U15

- El primer partido de los linarenses será en Talca

Un partido que fue muy parejo, hasta los primeros 20 minutos , con emociones en ambos pórticos . Después fueron los dirigidos de Albert Chacón quienes marcaron la diferencia . La gran figura fue Alonso Morales , jugador que proviene de la Academia San Ambrosio , quien anotaba el primer tanto para la selección en serie U 15 , cuando se cumplían los 20 del primer tiempo . Seis minutos máss tarde convertía el segundo tanto . Con ese guarismo se fueron al descanso .

En la segunda etapa , cuando se cumplían los 32 minutos, el propio Alonso Morales , era la figura del match , para apuntar el 3 a 0 y el hat trick , para los celestes . El descuento de la Zavala llegó casi en el epílogo con anotación de Andy Foster .

AFAL fue la selección que marcó la diferencia, sobre todo en la segunda etapa , fue un equipo más sólido que tuvo la posición y administró mejor el balón . Un dato no menor , desde cuando está el técnico Albert Chacón , hace varios años que la AFAL siempre está en luchando por alcanzar el torneo , quedando entre las mejores .

Por eso el técnico Albert Chacón , compartió algunas reflexiones de lo que fue este encuentro: “ creo que la Asociación Linares marcó un precedente en ANFA , regional , hemos tenido triunfos , hemos llegado a finales , algunos nacionales , derrotas, pero gracias a Dios , siempre hemos llegado a semifinales. El año pasado fuimos eliminados con la Villa San Agustín , el antepasado con Lontué , el 2019 , fuimos campeones regionales y este año nuevamente estamos en una instancia importante , lo que habla de un trabajo que se viene realizando hace bastantes años, con los profesores, intentamos hacerlo profesionalmente , sabemos que somos amateur . Hoy fuimos más contundentes y logramos controlar el partido , lo que les inculqué a los chicos que esta era una final para nosotros , es un clásico . Pero , al final, somos todos amigos, y tuvimos un lindo gesto de sacarnos una foto grupal , felicito a los entrenadores de la Zavala por el trabajo que realizaron en esta etapa que fue maravilloso y aprovecho de felicitar también a los dirigentes, porque los niños andaban muy bien presentados con buzos, lo que habla que existe una preocupación pensando en todo”.

El estratega José Retamal, de la Zavala , dijo que fue una linda experiencia , con miles de emociones: “ estoy orgulloso de los niños , porque esta instancia los hace crecer . Les dimos varias alegrías , porque comenzamos prácticamente de cero , lo lindo es que el fútbol ,siempre da revancha . Creo que en esta oportunidad los errores nos pasaron la cuenta, pero esto es aprendizaje”.

LA FIGURA

No cabe duda que el jugador superlativo del partido fue Alonso Morales, quien dijo que “ es la primera vez que anoto tres goles en una competencia regional, eso es gracias al trabajo que realizamos en la semana .Creo que el objetivo es dejar a Linares en lo máss alto” .

LO QUE VIENE

En el horizonte de la AFAL asoma el verdugo que los dejó en el camino el año pasado . Sin duda que se abre una puerta para cobrarse revancha . El primer partido se disputará en el complejo de Río Claro , el próximo 28 de septiembre desde las 17:00 horas .

Mientras que la categoría senior 45 de la AFAL , queóo eliminada luego de perder con San Clemente .



