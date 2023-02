Social 22-02-2023

Por incendios forestales: Directora nacional de Prodemu hay que “abordar la reconstrucción desde una mirada socio territorial y feminista”



Ante la emergencia por incendios forestales que afecta a 5 regiones del centro sur del país, la directora nacional de Prodemu, Marcela Sandoval Osorio, partió visitando el Maule la semana pasada, en una serie de visitas que realizará a todas las regiones afectadas, continuará por Biobío y Ñuble para seguir al sur.



De esta manera, Prodemu se proyecta como una fundación que trabaja para promover los derechos y el desarrollo de todas las mujeres del país, y no sólo de aquellas que participan de sus talleres o capacitaciones de forma regular, un cambio de paradigma que esta gestión quiere instalar.



El objetivo de estos viajes es reunirse con mujeres que han resultado afectadas por esta tragedia, de modo de ajustar las acciones que la fundación contempla para este 2023, desde y para los territorios. Algunas de estas mujeres son o han sido participantes de los programas de la fundación, y otras, son lideresas de juntas de vecinas y dirigentas sociales de comunidades rurales.



“Sabemos que las que más resienten los desastres son las mujeres, por lo que escuchar sus testimonios de la mano del equipo programático, nos permite entender cuáles son sus necesidades y prioridades. Así, podemos articularnos con otros organismos del Estado para abordar la reconstrucción desde una mirada socio territorial y feminista”, explica la directora.



Para la directora nacional de Prodemu, los efectos que generan las tragedias son siempre multidimensionales y a veces no se ven inmediatamente. “Hoy estamos en la emergencia y los esfuerzos están dirigidos a contener el fuego y a sobrevivir. Pero hay otros impactos que se manifestarán a mediano plazo frente a los cuales también tenemos que estar atentos. Me refiero a la salud mental de las mujeres, la necesidad de empleo y el aumento de la violencia intrafamiliar, entre otros”.



Durante el recorrido por la región de El Maule, una zona donde la mayoría de los focos de los incendios han sido controlados por los brigadistas, la directora se desplazó por las zonas rurales de las provincias de Curicó y Talca. En la primera, junto a la seremi de la Mujer, Claudia Morales, el delegado presidencial provincial de Curicó, Patricio Correa, y la directora municipal de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Patricia Serrano, se reunió con vecinas del sector El Durazno.



Ubicado en la comuna de Sagrada Familia, El Durazno se caracteriza por ser una zona rural habitada mayoritariamente por jefas de hogar que cuidan a adultos mayores, donde las ayudas del Estado no han logrado llegar. El encuentro fue muy conmovedor, porque la directora nacional las escuchó contar cómo se vive en un lugar que viene a arrastrando abandonos que la emergencia sólo vino a intensificar: crisis hídrica, soledad y sensación de encierro, además de una necesidad urgente de recibir atención en salud mental.



A pesar de que ninguna de estas mujeres perdió sus viviendas, el fuego estuvo a sólo metros de devorar lo poco que tienen, y hace dos semanas fueron evacuadas preventivamente. “Fue una experiencia traumática que aún no logran procesar y que las tiene con angustia y estrés, por lo que antes de ponernos a pensar en empleabilidad o en cuestiones pragmáticas, nos queda claro que lo que estas mujeres necesitan son espacios de conversación donde puedan expresar lo que sienten frente a una emergencia de esta naturaleza. Son problemas que deben abordarse ya porque, de lo contrario, las mujeres se verán impedidas de emprender o desarrollarse económicamente”, dice la directora.



Posteriormente Marcela Sandoval se trasladó a la zona de Huaquén, en Curepto, donde junto al alcalde, René Concha, conversó con participantes históricas de Prodemu, y donde también se detuvo a conversar con bomberas y esposas de voluntarios que bajo el alero de la directora de la Tercera Compañía de Bomberos de Huaquén, Claudia Rojas Herrera, trabajaron durante 15 días para contener el fuego y alimentar a los brigadistas que volvían extenuados de sus labores.



Al día siguiente, en tanto, el 17 de febrero, la directora nacional estuvo con el alcalde de Pencahue, José Miguel Tobar, para evaluar líneas de trabajo con las mujeres de la región. Y luego se reunió con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara y el delegado presidencial regional del Maule, Humberto Aqueveque. Posteriormente, la directora de Prodemu y la ministra Jara, proyectaron juntas algunos planes que favorezcan el empleo de las mujeres del Maule.



“Nuestro compromiso fue apoyar a mujeres en la reconstrucción, además de trabajar con apicultoras. Así nos sumamos a gran esfuerzo del Gobierno de Chile”, explica Marcela Sandoval sobre una jornada que terminó con la reunión que sostuvo con la seremi de Gobierno, Daniela Oberreuter, para organizar acciones en conjunto.



“En los próximos días iremos a otras regiones afectadas. Sabemos que en Ñuble, Biobio y Araucanía se necesitarán esfuerzos múltiples y coordinados para apoyar a mujeres y la recuperación de viviendas y trabajo. En Prodemu ajustaremos prioridades para colaborar con emergencia”, concluyó la directora.