Deportes 13-09-2024

Por paupérrima campaña de albirrojos: Los dardos apuntan al Gerente Deportivo, Rodrigo Valdés

Era muy importante conocer la versión de quien conformó el plantel en esta temporada , en conjunto con el ex técnico Eduardo Lobos, con jugadores que se dijo en un principio que el objetivo era buscar el ascenso . Un sueño que se fue diluyendo a medida que pasaban las fechas y que incluso llevo a la salida del terco ex técnico .

Hablamos de Rodrigo Valdés , actualmente el Gerente Deportivo de la SADP Depo Linares y que tiene a su haber que también dirigió al plantel en este torneo. En el punto de prensa del estadio, Valdés dialogó con los medios de comunicación , tratando de explicar la realidad compleja por la cual atraviesa la institución que en dos meses mas se prepara para festejar sus 69 años de existencia y esperamos como linarenses continuar en el profesionalismo .

Rodrigo Valdés , comenzó sus palabras con la frase “ todos sabemos que es una situación difícil , en estos momentos , pero depende solo de nosotros , del plantel , el apoyo de la gente , esto es un conjunto de cosas , pero pensando en positivo que no me cabe duda que lo vamos a sacar adelante” .

Tras la pregunta de la responsabilidad que tiene en la conformación del plantel , agrego que “ nadie asegura el éxito , pero siempre uno prepara y planifica en base a lo que uno estima . Lo importante que estamos con la gente , con el grupo de jugadores , con quienes vamos a salir a dar la lucha hasta el final. Siempre el factor psicológico y emocional es importantísimo sobre todo cuando comienzas agarrar una racha negativa. Yo rescato los buenos momentos que han realizado. Ustedes tienen claro que si Linares ,hubiese anotado de penal, en Ovalle , la historia sería otra . El tema es que en muy poco tiempo nos marcaron los dos goles y nos vamos abajo . Hay que quedarse con el buen juego que se hizo y vamos a tirar todos el carro para adelante” .

Luego le consultan qué pasa con los jugadores de experiencia que no han brillado y no han estado a la altura del campeonato , a lo que Valdés respondió: “ creo que discrepo con ustedes, han estado a la altura , lo cierto es que por una u otra razón hemos tenido lesiones , no solamente ahora también en la primera parte del campeonato con mas de 7 elementos que no pudieron iniciar el torneo, con mucha experiencia , estuvieron lesionados . Creo que este es un aprendizaje para todos . El análisis de la conformación del plantel se realiza al final de un torneo, porque primero hay un respeto por el técnico que está , porque también trajo jugadores , así que al final se hace la evaluación . Y con las modificaciones de la Segunda Profesional , sin duda que ha sido un aprendizaje .Ahora la tarea de todos es dejar a la institución en la división”.





Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo