Nacional 16-08-2025

Por primera vez académico chileno recibe histórico premio internacional por sus aportes a la electrónica de potencia



La electricidad que llega a nuestros hogares y alimenta industrias tiene detrás una compleja red de tecnologías que la transforman, adaptan y controlan. Con la urgencia global de abandonar los combustibles fósiles, perfeccionar esas tecnologías dejó de ser una opción. En este terreno técnico y estratégico se ha movido, durante más de 40 años, el ingeniero chileno José Rodríguez, quien acaba de ser reconocido a nivel internacional por su contribución científica. El académico fue distinguido con el IEEE William E. Newell Power Electronics Award 2026, uno de los premios más importantes del área, que entrega el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la mayor asociación mundial de ingeniería eléctrica y electrónica. El reconocimiento será entregado oficialmente el próximo año en Canadá, y lo convierte en el primer chileno en recibir este galardón. Rodríguez es actualmente director del Centro de Transición Energética de la Universidad San Sebastián, y ha centrado su carrera en la investigación y desarrollo de la electrónica de potencia, disciplina clave para hacer posible la transición energética hacia fuentes renovables como la solar, eólica o marina.

