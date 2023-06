Opinión 02-06-2023

¿Por qué bajan los precios de arriendo?

Nicolás Herrera

Head of Real Estate Research de TOCTOC.



La industria de la renta residencial enfrenta un escenario complejo por segunda vez en menos de cinco años, producto de un aumento de 200% de las unidades disponibles para arrendar, que ha incidido en que los precios promedio caigan anualmente 9,5% en valores reales (UF). Principalmente en comunas como Santiago, Estación Central, San Miguel, La Cisterna e Independencia se han observado las mayores reducciones, sobre todo en departamentos de uno o dos dormitorios, con el objetivo de contrarrestar la caída de la demanda.

El impacto de la inflación y el freno de la actividad económica ha ido ralentizando la dinámica de arriendo, alcanzando un nivel cercano, tanto de oferta como en precios, a lo observado durante 2019, período prepandemia. ¿Pero qué hay detrás de la caída en los precios? El ingreso familiar estaría directamente relacionado con la capacidad de pago por vivienda. Durante los primeros meses del año, la caída en los valores de los arriendos ha estado en línea con la pérdida de poder adquisitivo de los hogares debido a la inflación.

En efecto, el descenso en los precios de arriendo no es solo un problema para los oferentes, sino también para los hogares arrendatarios cuyos ingresos han disminuido. Algunos han tenido que abandonar sus propiedades y buscar refugio con familiares o amigos, mientras que otros han recurrido al mercado informal.

Lo anterior nos ratifica la idea que los precios del mercado de renta se mantendrán estables en la medida que no se deteriore el empleo ni los indicadores macroeconómicos, factores altamente susceptibles por el usuario final.

Finalmente, ante una recuperación de la actividad económica sería del todo probable que en los próximos meses los arriendos comiencen nuevamente a subir, a medida que los hogares recuperen parte de su poder adquisitivo. Esta predicción plantea una pregunta que sería muy interesante poder responder en el futuro: ¿Serían los ingresos de los hogares el principal determinante de los precios en el mercado de renta?