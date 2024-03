Opinión 08-03-2024

¿Por qué celebrar los Datos Abiertos?

Álvaro Paredes L., ingeniero data scientist de Data Observatory



Desde hace un tiempo empezamos a escuchar frases como “los datos son el nuevo oro del siglo XXI,” y a leer artículos y publicaciones sobre la creciente necesidad de contar con capacidades para procesar los grandes volúmenes de datos que el rápido desarrollo tecnológico está produciendo. Esto cobra mayor fuerza si consideramos las aplicaciones empresariales que se basan en Inteligencia Artificial y Big Data, pero que también han tenido un desarrollo importante y cada vez más protagónico en el sector público. Entre el 02 y el 08 de marzo se celebra el Día Mundial de los Datos Abiertos, uno de los recursos con mayor potencial para el desarrollo de la ciencia, la economía y la toma de más y mejores decisiones y políticas ¿Por qué?

Los datos abiertos podrían definirse como aquellos que se publican, principalmente de forma digital, de manera gratuita y accesible para que cualquier persona los use, reutilice y redistribuya. Es importante aclarar que no hablamos de datos personales y que su privacidad puede resguardarse a través de la generación de datos agregados o resumidos y datos sintéticos, que disminuyen la posibilidad de reconstruir la información original y llegar a los datos sensibles de una persona. Tanto personas naturales como empresas pueden producir datos abiertos, pero normalmente se entienden como iniciativas generadas por entidades gubernamentales.

El impacto e importancia de los datos abiertos es difícil de cuantificar, porque están presentes en prácticamente todo lo que hacemos, además de ser el principal motor e insumo de investigaciones, emprendimientos y desarrollos que terminan impactando la política pública y de esta forma, a nuestra vida cotidiana.

A nivel nacional, portales del Estado como datos.gob.cl y www.ide.cl han contribuido enormemente a disponibilizar datos abiertos, y lo más importante, están comenzando a incorporar formas programáticas de acceder a la información que nos pueden ofrecer, lo que es fundamental para lograr crear aplicaciones y desarrollos significativos que aporten al bienestar social. En esa misma línea, en Data Observatory también estamos trabajando para desarrollar un catálogo de datos que se mueva en esa dirección utilizando identificadores persistentes e iniciando un trabajo colaborativo para incorporar los Principios FAIR (sigla en inglés para los conceptos Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) en este y otro proyectos.

Incorporar estas características al desarrollo de soluciones y mantener el resguardo de los componentes éticos sobre el manejo de datos, como un estándar de calidad y acceso, se traduce en un enorme desafío para cumplir el objetivo de contar con datos estandarizados (con algo tan simple como la misma unidad de medida para una variable en común) entre conjuntos que no tienen el mismo origen, permitiendo su interoperabilidad y articulación a través de interfaces de programación para aplicaciones (o APIs, por sus siglas en inglés).

Nuestro país ha demostrado un compromiso en esta materia y confiamos en que el desarrollo de políticas públicas seguirá fomentando y reconociendo la importancia de los datos abiertos. Nos sumamos a esta celebración convencidos de lo fundamental que es contar con evidencia para tomar decisiones y también para promover que la sociedad adquiera un rol responsable en la demanda y la vigilancia sobre los canales y calidad de los datos compartidos.