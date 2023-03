Opinión 23-03-2023

¿Por qué Chile necesita una nueva Constitución?







Luis Valentín Ferrada V.



Esta pregunta la formulan diferentes personas. Algunos proclaman que la actual Constitución debiera permanecer vigente, como lo más conveniente para nuestro presente y futuro.

¡Esta es una lamentable equivocación! … La reacción negativa no construye mejores realidades. Es la acción positiva creadora el fundamento de toda superación.

Veamos: nuestro país se debate - hace ya largo tiempo - en medio de una extendida crisis social, cultural y política, que se ahonda cada día.

Enfrentamos graves peligros en un sinfín de temas muy delicados: la seguridad y paz social amenazada ; la inmigración ilegal descontrolada; la delincuencia organizada sin control; el narcotráfico y la corrupción infectándolo todo; la honda crisis en la educación de nuestra juventud; la falta de atención y medios de salud de la población; la mezquina previsión de los adultos mayores; la economía con su desarrollo detenido; la justicia sin poder contener los descaros de quienes delinquen; los sistemas policiales sin respaldo efectivo, mermados injustamente en el cumplimiento de sus funciones esenciales; los terribles daños ecológicos con motivo de grandes incendios intencionales del sur; y, como su fuera poco, un desorden político mayúsculo, característico de un asambleísmo estéril, barato y hasta vergonzoso, que no resuelve nada.

Pues bien… todo lo anterior – que tanto lamentamos - ha podido ser posible bajo la vigencia de la actual Constitución vigente que, dictada bajo circunstancias muy distintas a las actuales, no contiene las herramientas para llevar adelante el CAMINO DE PROFUNDA RECTIFICACION que la Nación reclama.

¡La actual Constitución no contiene los remedios para la enfermedad que sufrimos ¡ Esta es la verdad.

Obsérvese el caso de los recientes indultos presidenciales a los condenados por los ultrajes del “estadillo social”. Un ejemplo elocuente. Esos indultos son inaceptables y, sin embargo, han podido dictarse porque la actual Constitución los permite y autoriza.

Usted podrá decir: ¡Indultos fatales! … pero la actual Constitución los permite, mediante un solo decreto presidencial.

Así ocurre también con los delincuentes que la policía detiene diariamente y son liberados por los Tribunales porque la legislación vigente así se los ordena. Culpamos a nuestros jueces … pero ellos actúan conforme a la ley vigente. Usted podrá decir: ¡esas resoluciones judiciales son fatales!...pero la ley actual no solo las permite sino las ordena hacer.

¿Cuán buena es una Constitución bajo la cual puede llegarse a este dramático estado de cosas sin soluciones de rectificación posibles ?...

Piense: si usted tiene la desgracia de tener un ser querido muy enfermo; y usted advierte que los remedios no lo mejoran y el enfermo empeora cada día más…¿no correría usted en busca de otros medicamentos más eficaces y de otros médicos que puedan salvarle la vida?...¿Seguiría usted, porfiadamente, administrándole la misma receta vieja e inútil ?...

El pésimo mal estado social al que hemos llegado no tiene remedios útiles en la actual Constitución… (y por algo ha pasado lo que ha pasado). Solo la ceguera o el fanatismo impiden reconocer esta realidad dramática.

Urge, pues, tener una CONSTITUCION QUE CONTENGA LAS HERRAMIENTAS QUE PERMITAN ABRIR LOS CAMINOS A LA RECTIFICACION NACIONAL.

El RECHAZO de septiembre 2022 representa un enorme triunfo de la chilenidad, pero hay que llevarlo desde la REACCION A LA ACCION POSITIVA. Y esa ACCION POSITIVA requiere de un gran MOVIMIENTO DE NUEVAS CIVIL por el cambio profundo y no de meras reacciones.

Quedarse de brazos cruzados basados en el RECHAZO, es como dormirse en los laureles. Esta peligrosa y equivocada actitud - mezcla rara de antiguas nostalgias paralizantes - permitirá que continúe la anarquía y que los ácratas y delincuentes sigan haciendo de las suyas.

Por todo esto, una nueva CONSTITUCIÓN DE RECTIFICACION es y será el primer paso de la efectiva RECUPERACIÓN NACIONAL.