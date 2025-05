Opinión 28-05-2025

¿Por qué es importante vacunarse contra el sarampión?



Karen Yáñez Osorio

Académica de Enfermería

Universidad Andrés Bello



Vacunarse contra el sarampión es un compromiso con la salud colectiva. Las vacunas son una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades infecciosas graves. Hace 40 años, el sarampión era una de las mayores amenazas para la infancia en Chile.

Antes de la introducción de la vacuna, causaba miles de casos cada año, afectando gravemente a menores de 5 años.

Esta enfermedad, altamente contagiosa, podía derivar en complicaciones como neumonía, encefalitis, ceguera e incluso la muerte. La incorporación de la vacuna al Plan Nacional de Inmunizaciones a fines de los años 70 marcó un punto de inflexión y permitió reducir drásticamente su incidencia. En 1992 Chile fue uno de los primeros países de América Latina en eliminar la circulación endémica del sarampión.

La vacuna triple vírica o SRP (protege contra el sarampión, rubéola y parotiditis (paperas) es segura, altamente efectiva y permite una protección más amplia con una sola inyección, facilitando así el cumplimiento del calendario de vacunación y fortaleciendo la inmunidad colectiva. Se administra de forma gratuita a través del Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI) y está incluida en el calendario obligatorio de vacunación infantil.

Su impacto no se limita a la protección individual: cuando un alto porcentaje de la población está vacunado, se genera la inmunidad de grupo o de rebaño. Esta protección comunitaria es vital, ya que impide que los virus se propaguen con facilidad, protegiendo así a quienes no pueden recibir vacunas por razones médicas: como los menores de edad para ciertas vacunas, personas inmunocomprometidas o personas con alergias severas a sus componentes.

La inmunidad de grupo es uno de los pilares de la salud pública, sin embargo, cuando esta cobertura disminuye, reaparecen enfermedades que se consideraban controladas o eliminadas. Un claro ejemplo es el notable aumento de casos en diversas regiones durante 2025. Según la OMS al 18 de abril, se han confirmado 2318 casos, incluidas tres muertes, en seis países de la Región de las Américas, con un aumento de 11 veces en comparación con el mismo período de 2024. La mayoría entre personas de 1 a 29 años, no vacunadas o con estado de vacunación desconocido.

Entre el 1 de enero y el 16 de abril de 2025, Argentina reportó 21 casos confirmados; 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 11 en la Provincia de Buenos Aires. Mientras Estados Unidos ha reportado 1.046 casos confirmados hasta el 22 de mayo de 2025. En Europa, en tanto, en 2024 se registraron 127.350 casos, el número más alto en más de 25 años y en lo que va de 2025, otros 4.500. La mayoría de los afectados son menores de cinco años no vacunados. En Oceanía, Australia, que había eliminado el sarampión en 2014, enfrenta un resurgimiento con 46 casos estos cinco meses.

Frente a este escenario, el Ministerio de salud (MINSAL) ha implementado una serie de medidas. Entre ellas, el refuerzo de vacunación para personas nacidas entre 1971 y 1981, que podrían no contar con el esquema completo o haber recibido vacunas menos eficaces, pueden acceder a una dosis de refuerzo gratuita, la vacunación obligatoria en escolares, que exige presentar el carné de inmunización al momento de matricularse en la enseñanza básica, garantizando que todos los niños tengan su esquema actualizado. Todos los niños y niñas entre 12 y 36 meses deben recibir las dos dosis de la vacuna SRP según el calendario nacional. En cuanto a los viajes, se aconseja que los menores de 12 meses reciban una dosis adicional al menos 15 días antes de salir al extranjero.

Las vacunas están disponibles de forma gratuita en vacunatorios públicos y privados que están en convenio con las Seremis de Salud. Para revisar el estado de vacunación personal o familiar, puedes consultar el Registro Nacional de Inmunizaciones o acudir con el carné de vacunación al centro de salud más cercano. El MINSAL ha reforzado la vigilancia epidemiológica y la educación sanitaria en todo el país. La detección oportuna de posibles casos importados es clave para evitar brotes comunitarios. ¡Vacúnate y anima a otros a hacerlo también!