Opinión 14-11-2023

¿Por qué es un problema la Inflación?



La Inflación es la tasa de variación de los precios y el nivel de éstos es la acumulación de inflaciones anteriores. Así la inflación se puede relacionar con el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios existentes en una economía.



La medición de la inflación que le interesa a los consumidores y al público en general es aquella medida en base a la variación del IPC (índice de precios al consumidor). Este índice representa el costo de una canasta de bienes y servicios consumida por una economía doméstica representativa.



En Octubre del 2023, el IPC anotó una variación mensual del 0,4%, acumulando un 3,7% en lo que va del año, con un alza a doce meses de 5,0%, según fuente del INE (instituto Nacional de Estadística). En estas variaciones, destacaron las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas, en vivienda y servicios básicos, y una disminución del vestuario y calzado.

Particularmente se destacaron aumentos de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas que fue de (0,9%), viviendas y servicios básicos (1,0%). Las divisiones que tuvieron bajas mensuales en sus precios fueron vestuario y calzado (-3,7%).



En los alimentos y bebidas no alcohólicas, las alzas más relevantes fueron aguas minerales, refrescos, gaseosas y jugos de fruta (4,2%); dentro de este ítem, destacaron las bebidas gaseosas (5,7%). Las frutas subieron (5,1%); y dentro de este último ítem destacó el plátano (14,5%) de aumento.



En relación a los combustibles, la gasolina también experimentó un alza en sus precios de un (3,4%), así como el gas licuado (5,0%).



Por otra parte en bebidas alcohólicas, el vino experimentó un aumento del (8,6%). Por el Ítem de transporte, el aéreo experimento un descenso mensual del (-6,0%) y los paquetes turísticos cayeron en un (-11,4%).



El problema de la inflación es que cuando varía en forma positiva, genera un aumento del costo de vida para las personas, es decir, cada vez podemos comprar menos bienes y servicios con el salario en términos reales. Más cuando las familias Chilenas destinan el 40% de sus ingresos a Alimentos. Esta situación genera un efecto redistributivo negativo de la riqueza, ya que afecta a los sectores de menores recursos del país. Así también los salarios en términos reales tienden a caer, cuando el salario nominal no aumenta en proporción a la crecida de los precios. Es por ello que es necesario mantener controlada la inflación.



Sin embargo podemos tener confianza en las políticas monetarias del banco Central de Chile , el cual ha venido controlando la inflación, con el manejo adecuado de la tasa de interés. Además, las políticas fiscales del gobierno han sido moderadas y de acuerdo a la situación. El Banco central tiene una proyección y objetivo de inflación para el próximo año del 3%, lo que parece sumamente adecuado.



Roberto Campos Troncoso

Ingeniero comercial

Magister en Administración de Empresas, MBA

Doctor en Administración de Empresas, PhD

Académico Facultad Economía y Negocios

Universidad De Talca