Deportes 23-05-2023

Por un penal mal ejecutado: Albirrojos lograron un empate con sabor amargo luego de estar ganando hasta el minuto 90

- Los goles fueron anotados por Felipe Escobar en dos oportunidades

A pesar de lo complicado que estuvo en los primeros momentos el cuadro linarense en la cancha del Rubén Marcos Peralta, cuando recién amanecía el partido, a los tres minutos, el goleador de Osorno, Diego Bielkiewicz, anotaba para el cuadro lechero la ventaja transitoria. Pero, el Depo se sacudió rápidamente la presión de los sureños y comenzó a crearse ocasiones. Una de ellas a los 31 minutos, luego de un disparo desde fuera del área del jugador Alex Díaz que contuvo a medias el portero, de Osorno, Diego Figueroa, y la aparición fantasmal con el olfato de gol de Felipe Escobar, para con un toquecito anidar el balón al fondo de la red y decretar la igualdad. Con ese marcador se fueron al descanso.

En el complemento, los albirrojos, jugando su mejor partido como forasteros y merced a que domina el mediocampo, un pase en profundidad de José Molina, entre dos defensas, un control magistral del inspirado Felipe Escobar, quien, con un disparo potente desde fuera del área, anotó el segundo para los dirigidos por Eduardo Lobos y también el segundo personal, cuando se cumplían los 76 minutos. Pero, llegaría la jugada clave que pudo haber marcado la diferencia del partido, en el minuto 83, tras una jugada personal de Alex Díaz, quien sacó un disparo ingresando al área la pelota que da en el vertical y vuelve a Díaz a quien le cometen penal, que fue sancionado por el juez Mario Salvo. Claro, que llegaría el error de Alex Diaz, quien literalmente como se conoce en la jerga futbolística “canchereo”, quiso picar el balón y atrapó el portero de Osorno, perdiéndose la gran ocasión de haber conseguido la victoria. Creemos que no era el momento, porque Linares necesitaba sumar de a tres y estuvo tan cerca. Tal vez si el resultado hubiese sido 2 a 1 con el triunfo de Linares, el penal pasa a segundo plano, pero lamentablemente no fue así, porque en los descuentos tras un centro y un pivoteo de un jugador de Osorno, la pelota la capturo Romo, quien sin marca facturó para los locales, decretando el definitivo 2 a 2, en los descuentos.

A todas luces un empate con sabor amargo, porque Linares fue mucho más que los locales y pudo perfectamente haberse quedado con los puntos. Díaz, tendrá que aprender la lección, realizó una excelente presentación, solo se equivocó desde los doce pasos. Pero, hay que valorar el repunte que ha tenido Deportes Linares, que ahora está jugando bien hasta en cancha sintética.

Ahora viene una vez mas otro duelo clave, con Iberia, este sábado a las 19:30 horas en el municipal de Los Ángeles.

REACCIONES

El “romperedes” Felipe Escobar , dijo que “ fue un buen partido , donde teníamos la certeza que nos enfrentábamos a un rival que está de la mitad de la tabla hacia arriba , que tiene buenos jugadores , pero nosotros estábamos con la confianza de que no nos tocaba perder , por eso nos entregamos por completo y de a poco vamos captando la idea que tiene el profesor y creemos que cada vez nos vamos sintiendo más cómodos y vamos sumando puntos para salir de la posición incómoda en la que estamos”.

El estratega Eduardo Lobos, que continúa invicto con el cuadro albirrojo, señaló: “teníamos claro, que era un partido muy difícil, con un equipo que se hace fuerte con su público, pero yo destaco a mi equipo por la actitud que tuvieron los jugadores en el campo de juego, por esa entrega. Si bien es cierto teníamos los tres puntos, pero esto es fútbol y te deja mucho para que los muchachos vayan aprendiendo. Lo positivo es que vamos mejorando en el juego, fuimos superiores sobre todo en el segundo tiempo. Nos vamos con la sensación que realizamos uno de los mejores encuentros”.

RESULTADOS

La undécima fecha registró los siguientes resultados: Limache 2 – G. Velásquez 0; Valdivia 1 – F. Vial 3; San Antonio 2 – Trasandino 1; Rengo 1 – Melipilla 1; Osorno 2 – Linares 2; Deportes Concepción 2 – Iberia 1; Lautaro de Buin 1 – Real San Joaquín 2.

TABLA DE POSICIONES

El campeonato de Segunda Profesional es liderado por Deportes Limache con 26 puntos; Lautaro, 20; San Antonio Unido, 19; Trasandino, 17; Melipilla y Real San Joaquín, 16; F. Vial y Osorno, 15; Deportes Rengo, 13; Valdivia, 12; General Velásquez, 10; Deportes Linares, 9; Deportes Iberia, 5; Deportes Concepción, 4.

PRÓXIMA FECHA

La duodécima jornada se jugará de la siguiente manera: Rengo -Concepción, sábado 15:00 horas; Real San Joaquín – Valdivia, sábado 15:00 horas; Melipilla con General Velásquez, sábado 15:00 horas; Trasandino – Lautaro, sábado 16:30 horas; Deportes Iberia con Deportes Linares, 19:30 horas. Domingo, 15:00 horas, F. Vial con Limache, y a las 15:30 del mismo día Osorno con San Antonio Unido.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo