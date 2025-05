Opinión 02-05-2025

Por un Trabajo Inclusivo

Sr. Director,



En los últimos meses, hemos sido testigos de un preocupante retroceso global en políticas de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia (DEIB). Desde el desmantelamiento de áreas completas en organismos públicos en EE.UU., hasta empresas que abandonan sus compromisos por presión política. Lo que era un mínimo ético empieza a ser cuestionado.



Pero este giro no es casual. Es parte de una narrativa peligrosa que busca presentar la equidad como un privilegio y no como un derecho, así como también un espejo que nos obliga a revisar nuestras propias convicciones.



En Fundación Ronda, llevamos más de una década trabajando con organizaciones públicas y privadas para demostrar que la inclusión no es solo lo correcto, sino lo inteligente. Hemos generado miles de oportunidades laborales para personas con discapacidad, mujeres cuidadoras y comunidades históricamente excluidas, y lo hemos hecho desde la convicción, no desde la obligación.



En el Día del Trabajo, es urgente recordar que la inclusión en el ámbito laboral no debe ser un lujo, sino una necesidad. La verdadera innovación no siempre viene de la tecnología. A veces, viene de algo tan simple (y tan radical), como asegurarse de que todos y todas tengan un lugar en la mesa.



Hoy, más que nunca, urge defender la DEIB como lo que es: un pilar estratégico para el bienestar, la productividad y el sentido de pertenencia en las organizaciones. No podemos permitir que el péndulo nos devuelva a la exclusión y se pierdan muchos años de significativos avances a favor de todas las personas, principalmente grupos de especial protección que nos necesitan más que nunca. Unidos(as) en un mismo sentir… seguir avanzando y no retroceder.



María José Escudero

Directora de Incidencia y Desarrollo

Fundac