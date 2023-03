Deportes 17-03-2023

Por un voto: Mario Valdivieso ganó las elecciones en el CAD Linares

- Encabezará la testera de los “fitos” por un periodo de tres años

Fue una votación con dientes apretados. Dos fueron las listas que se presentaron, una de ellas a cargo de Mario Valdivieso y la otra con el destacado piloto del deporte tuerca, Freddy Castillo.

Uno de los salones del Colodep fue el escenario de este proceso eleccionario, donde participaron 25 socios habilitados para ejercer el derecho a voto. En el momento en que se abre la urna, tomó una leve ventaja Valdivieso, pero fue alcanzado por Castillo. Pero, lo curioso es que llegaron empatados 12 por cada lista y todos se preguntaban, como podía ser, si faltaba un voto. El nerviosismo que se produjo por ambos candidatos a la presidencia, pero luego revisando bien, resulta que faltaba un voto que se había quedado en la caja escondido y curiosamente esa papeleta fue la que quebró la paridad y que decidió que Mario Valdivieso asumiera la cabeza del Club de Automovilismo Deportivo Linares, en reemplazo de Rolando Rojas, quien estaba muy tranquilo con la gestión realizada por espacio de seis años.

REACCIONES

Una vez terminada la votación que dio por vencedor a Valdivieso, se dieron un abrazo ambos contrincantes que lucharon democráticamente por la testera del CAD Linares.

Freddy Castillo, era una de cartas fuertes para lograr la presidencia, pero para sorpresa de muchos no obtuvo la mayoría: “bueno fue la decisión de los pilotos que votaron y habrá que esperar que pasa con esta nueva directiva, que esperamos puedan hacer lo mejor para el club. Tengo que confesar que no hay nadie del grupo que salió elegido que me agrade, no sé soy a seguir corriendo. Cuando fue elegido la vez pasada Mario Valdivieso, fue un presidente demasiado malo y no puedo estar conforme con esta determinación, pero todo esto fue democrático y nada que hacer”.

Mario Valdivieso, que se impuso por un voto (13-12), en sus primeras palabras dijo que: “fue una votación muy pareja, este es mi quinto periodo como presidente y creo que será el más difícil de todos. Nosotros tenemos el compromiso de la pista hasta el mes de octubre, lo que implica que ya tenemos que comenzar a trabajar para tener algún convenio con Bienes Nacionales que nos permita tener un terreno para tener nuestro espacio, porque nosotros estamos pagando un capital muy grande con respecto al arriendo. Queremos un beneficio que sea para nosotros. Pienso que actualmente tenemos la mejor pista de tierra del país, pero tenemos que comenzar a ponernos los pantalones largos y postular a un proyecto. También estamos dispuestos a trabajar por el asfalto e implementación de la pista, lo que también es oneroso. Nuestra directiva está integrada por Carlos Cifuentes como tesorero, Stefano Copinni, como secretario y Franco Copinni, como Primer Director, pero vamos a realizar algunos cambios en la primera reunión, después la fecha que está programada para el 25 de marzo, ya que asumiremos al día siguiente”.

Recordar que el Autódromo de Las Toscas ya tiene fecha de cierre en el mes de octubre, debido a que ese sector se dividió por parte de sus propietarios y se venderá. Por eso, la urgencia del CAD de contar con terrenos para contar con una pista propia.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo