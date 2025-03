Opinión 23-03-2025

Portabilidad de municipio y permiso de circulación rural



Sebastián Salinas, fundador y Director ejecutivo de Balloon Latam

Esta carta es una invitación a empoderarnos como ciudadanos para avanzar hacia una descentralización efectiva. No se trata de promesas ni de buenas intenciones, sino de acciones concretas, como el "permiso de circulación": el único impuesto en Chile que permite al ciudadano decidir el destino de su aporte monetario, asegurando un impacto real en comunidades rurales cuyos municipios reciben bajos niveles de este impuesto que todos debemos cancelar en este mes.



En Chile, el 76% de los municipios son rurales y sus ingresos pueden llegar a ser hasta ocho veces menores que los de los grandes centros urbanos. Este dato debería hacernos reflexionar: ¿qué estamos haciendo para corregir estas desigualdades estructurales? Aunque solemos hablar de desigualdad, son pocas las medidas que realmente buscan enfrentarlas.



El pago del permiso de circulación, una acción tan cotidiana para quienes poseen un vehículo motorizado, se ha convertido en una oportunidad real para contribuir al cierre de brechas. La iniciativa "Saca tu permiso rural" permite a los ciudadanos elegir dónde pagar su permiso de circulación, dejando un 37,5% de este en la comuna seleccionada y fomentando así un modelo de desarrollo más equitativo e igualitario.



Esta plataforma de descentralización no solo contribuye a un desarrollo económico equilibrado, sino que también fortalece la democracia, promueve la participación ciudadana y mejora la calidad de vida de las personas.



Este esfuerzo no es solo un acto simbólico. En los cuatro años de existencia de la iniciativa, su impacto ha sido concreto: 28 comunas han experimentado mejoras significativas en sus recursos, con un aumento del 50% en los ingresos por concepto de permisos de circulación, generando más de $400 millones de pesos destinados a financiar proyectos clave en áreas como educación, salud y medio ambiente.



La descentralización, entonces, no es solo un tema de políticas públicas, sino también de cómo nuestras acciones cotidianas pueden contribuir al desarrollo de un país más inclusivo. ¿Estamos dispuestos a ser parte de este cambio, incluso a través de los gestos más simples? Sin duda, cada pequeño acto puede generar grandes transformaciones, permitiendo que las comunidades y territorios rurales sean protagonistas de su desarrollo.