Política 13-09-2025

Portal de Transparencia se consolida como herramienta clave para el control ciudadano en Chile

El Portal de Transparencia del Estado, que creó, administra y opera el Consejo para la Transparencia (CPLT), superó los 50 millones de visitas desde su creación, un hito histórico que refleja el creciente interés de la ciudadanía por acceder a información pública y ejercer su derecho a saber. La plataforma se ha convertido en el principal canal digital para revisar y solicitar información al Estado y una herramienta concreta de fiscalización ciudadana, periodismo de investigación y participación democrática.

A través del Portal, cualquier persona puede:

-Solicitar información a más de 1.000 instituciones públicas del país.

-Revisar información pública actualizada, como personal, sueldos, contrataciones, licitaciones, viajes oficiales, entre otros.

-Descargar datos abiertos para investigación, reportajes o control social.

-Interponer amparos y reclamos ante el Consejo para la Transparencia.

Desde su lanzamiento en 2013, se han dirigido por su intermedio más de 2,3 millones de solicitudes de acceso a la información a organismos públicos, y cerca de 20.000 funcionarios públicos están registrados como usuarios activos que gestionan sus contenidos y respuestas dentro del sistema. Solo en 2024, se registraron más de 700 mil visitas mensuales, consolidando al Portal como uno de los sitios del Estado más utilizados por la ciudadanía.

El Portal de Transparencia se enmarca en una trayectoria más amplia de hitos en modernización digital que ha convertido al CPLT en un referente tecnológico dentro del sector público chileno.

