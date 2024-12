Deportes 10-12-2024

Partidazo: Linares y Murano disputaron una final anticipada por la Liga A1 de Vóleibol

- Los errores no forzados complicaron a los albirrojos que cayeron por 2-3

Era el duelo mas esperado de la competencia . Murano llegó y se fue como único líder exclusivo del campeonato . Un público que escucho el llamado que realizaron los medios de comunicación durante toda la semana . La gente disfrutó de cada punto y apoyó con toda la fuerza al equipo dirigido por Jaime Grimalt .

ASÍ LO VIMOS

El primer set ,fue muy parejo , ambos elencos no se daban tregua . En muchos pasajes los linarenses sacaban ventajas , pero rápidamente Murano se las ingeniaba para complicar y pasar arriba . En 26 minutos cierra el primer set el cuadro de Santiago por 22 -25 . En la segunda manga , fue Linares quien estuvo arriba desde el comienzo en el marcador y cuando estaba con cierta dificultad , ocupaba muy bien la concentración para no perder terreno y gracias al apoyo de la parcialidad que estaba prendida , se quedo con el set a favor por 25-23 , en un tiempo de 27 minutos . En el tercer juego , da la impresión por lo menos lo observado en la cancha, que los del Maule Sur , tuvieron las armas para bajar el nivel de Murano, gracias a que nunca estuvieron en apuros se quedaron con el set y aumentaban la ventaja 2 -1 . Claro que en el cuarto set , comenzaron los errores no forzados , hubo un instante en el cual los “rayados “ de Linares estuvieron a cuatro puntos de ganar el partido , pero literalmente se fueron abajo , se desconcentraron y lo pagaron caro. Perdieron en 23 minutos por un guarismo de 21-25 .Quedaban en tablas 2-2 y había que definir por un set de oro al mejor de 15 puntos .

Otra vez , los dirigidos por Jaime Grimalt , tuvieron la opción de haber liquidado el match a su favor , cuando estaban 11-9 , pero no pudieron y luego Murano , con sangre fría , supo dar vuelta el marcador y terminaron ganando un partido que lo instala con una solidez en el primer lugar de la Liga A1 de vóleibol nacional . En tanto que los linarenses deberán analizar muy bien lo que fue su actuación en este pleito y reparar cuanto antes esos baches y los errores no forzados que fueron claves para la derrota ante el líder de la competencia .

DT

Jaime Grimalt , entregó su balance del encuentro: “ creo que la clave fue el cuarto set , lo llevábamos muy controlado . Llegamos al punto 20 y cometimos muchos errores no forzados , cuatro en total en la zona defensiva y con eso perdimos el set. El quinto set también lo estábamos controlando y nos terminan ganando con errores nuestros . Ellos estuvieron muy aplicados . Este partido en términos de lo que va de la competencia no tiene mayor importancia , queríamos ganar lógicamente , pero no fuimos capaces de hacerlo y eso es un aspecto por mejorar .Este partido nos dejó sin duda muchas enseñanzas .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo