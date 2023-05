Nacional 20-05-2023

Posible adelanto de vacaciones: Mineduc sostiene que no hay cambio en calendario

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, aseguró que no existe un cambio de calendario de cara a las vacaciones de invierno, ante el aumento de circulación de virus respiratorios en el país.

Durante su Cuenta Pública Participativa 2023, el Ministerio de Educación (Mineduc) puso énfasis en la creación de programas de convivencia escolar como "A convivir se aprende", estrategias que nacieron luego de la pandemia y los desafíos que esta trajo.

Asimismo, se puntualizó en el reporte de asistencia de los alumnos y también desvinculación, que ya ha sido implementado esto en más de 11.000 establecimientos escolares, en donde se buscará retener a estudiantes que tengan baja asistencia o peligro de deserción escolar.

En la instancia, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, afirmó que "hay que aprender o incorporar aquellos aprendizajes de la pandemia. Y por eso, si una comunidad decide por ejemplo volver al uso de mascarillas, lavado frecuente de manos, ventilación de los espacios educativos, probablemente vamos a tener disminución de las enfermedades respiratorias".

"Nosotros no tomamos decisiones solos, las decisiones se toman en conjunto con el Gobierno. Somos articulados, somos distintos ministerios que nos articulamos permanentemente en la toma de decisiones. Por lo tanto, mientras Salud no nos indique lo contrario, o no nos coloque evidencia aportada por este Ministerio, nosotros no tomamos una decisión. Por lo pronto, no hay innovación y las vacaciones de invierno no son ni adelantadas ni alargadas", añadió el secretario de Estado.