Deportes 16-10-2024

Positiva Presentación de las divisiones menores de Deportes Linares

-Es la semilla del club que puede lograr la identidad tan necesaria



Faltando 40 minutos para el inicio del match entre Deportes Linares y San Antonio Unido , se realizó en la pista de ceniza del Tucapel Bustamante Lastra , la presentación oficial de las series menores de la institución . Llegaron sin duda los mejores que pasaron diversas pruebas , para enrolarse a este proyecto .



Un poco de historia



Recordar que todo comenzó con el llamado que realizó la Corporación que dirige Mariela Vásquez para que los niños fueran a los castings que realizaron en la cancha del liceo Politécnico , como también en el estadio Tucapel Bustamante Lastra . Ese fue el primer paso .

Luego a través de una asignación directa otorgada por el gobierno regional, liderado por Cristina Bravo Castro , se ha desarrollado este año 2024, después de 20 años , el proyecto “Preparándonos para ser albirrojos del mañana”,en donde desfilarán niños y jóvenes que son parte de nuestro semillero albirrojo. Son 165 niños , divididos en 6 series desde los 10 a los 16 años .



Series



Las diversas categorías son dirigidas por : sub 10 , a cargo del profesor Cristian Tapia . Sub 11 , dirigida por el futbolista Cristian Monsalve . Sub 12 , el profesor Leandro Méndez . Serie sub 13 , a cargo del ex futbolista profesional , Mauricio Zenteno . La sub 14 , con la dupla , Cristian Rojas y Diego Terán y finalmente la sub 15 y 16 , junto a los profesores Carlos Chacón y el Preparador Físico Leandro Méndez . El cuerpo técnico está liderado por el entrenador nacional Rodrigo Valdés Guzmán .

El club ha realizado convenios con distintas entidades académicas de la región como la Universidad Santo Tomás y CFT San Agustín , donde futuros profesionales de apoyo de la carrera de preparador físico y masoterapia trabajan a diario con los niños .

Se han realizado encuentros amistosos , con Rangers de Talca y Constitución Unido , donde nuestros talentos han demostrado que en un futuro no muy lejano serán la nueva piel de los colores albirrojos .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo