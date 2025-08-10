domingo 10 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 10-08-2025
    Positiva Ronda Impacto en Retiro
    Publicidad 12
    La Municipalidad de Retiro, a través de su programa de Seguridad Pública y en coordinación con Carabineros de Chile, informa que se desarrolló con éxito la estrategia nacional denominada “Ronda Impacto”, operativa que tuvo lugar en todo el país y cuyo principal objetivo es detectar a personas con órdenes de detención pendientes por distintos delitos, mediante controles de identidad, fiscalizaciones y copamiento táctico-operativo en zonas priorizadas.
    En la comuna de Retiro, la intervención se concentró en diversos sectores urbanos y rurales como Población Bicentenario, Población Corvi, Parque Bernardo O’Higgins, Villa Nuevo Sueño, Población Juan Pablo II, Plaza de Armas, Santa Isabel, Los Robles, Ajial y Santo Tomás, generando presencia policial y fortaleciendo la percepción de seguridad entre los vecinos y vecinas.
    Entre los principales resultados obtenidos durante la jornada, se destacan: 10 controles de identidad, 10 controles vehiculares y 6 infracciones de tránsito cursadas

    Freddy Mora | Imprimir | 87

    Otras noticias

    SERNAC: Farmacias Ahumada compensará a consumidores por colusión de medicamentos.
    SERNAC: Farmacias Ahumada compensará a consumidores por colusión de medicamentos.
    Primer operativo conjunto nacional entre Carabineros y PDI logra más de 150 detenciones en la región del Maule y 2.135 en todo el país.
    Primer operativo conjunto nacional entre Carabineros y PDI logra más de…
    Linares: se suman accidentes de tránsito y Bomberos llama a la prevención
    Linares: se suman accidentes de tránsito y Bomberos llama a la prevención
    Tribunal Oral en lo Penal de Linares condena a 12 años de presidio a autor de homicidio en Longaví.
    Tribunal Oral en lo Penal de Linares condena a 12 años de presidio a autor…
    Retiro: evalúan como exitosa ronda impacto para detectar personas con órdenes pendientes
    Retiro: evalúan como exitosa ronda impacto para detectar personas con…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para