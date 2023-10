Deportes 19-10-2023

Positivo balance de la cuarta versión del Mundialito de Fútbol Infantil

Más de 300 niños disfrutaron del evento que contó hasta con VAR

Fueron protagonistas de dos grandes jornadas. Con escuelas de fútbol que llegaron de: Calera, Santiago, San Vicente de Tagua Tagua, Talca, Curicó, Molina, San Javier, Colbún, Yerbas Buenas, Longaví, Parral, Chillán y Temuco. No solamente niños los que dieron vida a los encuentros que se disputaron en las canchas del polideportivo de la calle Rengo.

Es el único torneo de fútbol infantil, que cuenta con un Var, que está operativo para las jugadas polémicas. Este año también estuvieron en juego dos Copas en cada categoría, Copa América y Copa Mundial.

Albert Chacón, técnico nacional, es el Director del Mundialito Infantil, un torneo que se viene llevando a cabo hace cuatro años en Linares: “estamos muy contentos por este gran exitoso del torneo, que reunió cerca de 3 mil niños. Sabemos que en este tipo de eventos no todos quedan felices porque muchos se quejan de los arbitrajes porque pierden, pero estamos sujetos a estos inconvenientes, en lo global muy satisfecho por la respuesta de la gente que nos acompañó en gran cantidad. El próximo año el desafío será mayor, es la quinta versión y queremos comenzar a trabajar ya para que también sea todo un éxito. Finalmente, agradecer en forma especial a la concejala Cinthia Labraña, que estuvo en todo momento apoyándonos, y a Víctor Campos en conjunto con Christian Urrutia, a Jorge Cuevas, de la Red Extraescolar, que nos dio todas las facilidades en Seguridad Pública y Decosal”.

A la cita también asistieron los ex jugadores y seleccionados nacionales Lizardo Garrido, quien recibió por parte de Albert Chacón, un reconocimiento, y Raúl Ormeño.

A continuación, compartimos algunas gráficas del Mundialito Infantil en su Cuarta Edición.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo