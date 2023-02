Cultura 23-02-2023

POSITIVO BALANCE DE LAS ACTIVIDADES VERANIEGAS REALIZADAS EN COMUNA DE LINARES

Un positivo balance hizo el Alcalde subrogante de Linares John Sancho respecto de las convocatorias que han tenido las diferentes actividades culturales en esta comuna durante este verano 2023.



Para este fin de semana se ha programado un broche de oro en cuanto a eventos de verano se refiere con dos eventos masivos que se espera convoquen a una cantidad no menor de linarenses tanto en la zona urbana como rural precordillerana.

“Es una pregunta constante, en relación a porque Linares no tiene un festival en verano; Colbún tiene un festival de primer nivel, Longaví tiene un festival de primer nivel, y creemos que hay que mirar también a la provincia. Nosotros tanto el 6 de abril que es una fecha conmemorativa, el primer hecho de armas, que ocurrió acá en nuestra plaza, es una fiesta que llegó para quedarse. Es un festival que ya se ha instaurado en el consciente colectivo y también la semana de la chilenidad, son dos fiestas bastante grandes.”

En este sentido, las fuerzas se concentrarán también en Fiestas Patrias, ya que “ la fiesta de la chilenidad que es la fiesta más grande la región, y es por eso que organizamos a través de nuestro departamento de cultura, un verano que pudiera tener una parrilla cultural bastante variada que invitara a la familia, tanto a niños, jóvenes y adultos mayores y a la familia en general, a contar de los días jueves, viernes, sábados y domingos incluso.



Verano 2023

Para el Jefe de DIDECO, “tanto en nuestra Alameda como también en la Plaza de Armas, tuvieron la posibilidad de disfrutar bastantes presentaciones de variados números artísticos, todo esto se va a repetir el próximo año ya que es la instancia no tan solo de mostrar la cartelera y la generación de grupos y exponentes artísticos que hay en nuestra comuna, sino que también permitirles a nuestros artistas quienes tan mal lo han pasado desde la pandemia, de poder generar ingresos y mostrar su arte en nuestro Linares”.



¿Festival el año 2024?

“ No desecho la posibilidad de hacer un festival en el 2024, esto es tan dinámico que uno siempre tiene que estar recogiendo lo que la gente dice. Siempre está la consulta, muchas personas nos dicen que quisieran un festival y posicionar a Linares con un festival a nivel regional, pero insisto, hoy fue la instancia de poder generar ingresos, que la mayor cantidad de artistas de nuestra comuna estuvieran presentes en la cartelera, tanto Enero y Febrero, y así fue, y así lo han manifestado los artistas. También tenemos nuestro 6 de abril y nuestra semana de la chilenidad para septiembre.



Panorama de fin de semana



Que mejor que terminar el mes de febrero con lo nuestro, una fiesta costumbrista que parte este día jueves desde las 18.00 horas en nuestra Alameda. En la ocasión se presentarán variados exponentes tanto culturales, artesanos, folclóricos y también gastronómicos. Así que están todos invitados este jueves, viernes y sábado en nuestra Alameda, a disfrutar de esta fiesta costumbrista que hemos organizado, y día sábado en el kilómetro 37 de nuestro Cajón del Achibueno a disfrutar de la fiesta del criancero, algo que es tan intrínseco en nuestra cultura precordillerana. Que vayan a disfrutar las familias que están en nuestra comuna y que son de nuestro Linares, que vayan a mostrarles a sus hijos y a sus familias lo que es nuestra gente de la precordillera.