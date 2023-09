Crónica 03-09-2023

Positivo encuentro de Seguridad Pública se realizó en la comuna de Longaví



- Cincuenta dirigentes vecinales se reunieron para escuchar el trabajo que desarrollará el Departamento de Seguridad Pública municipal en materia de prevención de delitos

En dependencias del salón multipropósito del estadio municipal se llevó a cabo la primera reunión de Seguridad Pública Municipal con la participación de dirigentes comunitarios de la comuna para informar del plan de trabajo preventivo que se encuentra ya realizando el organismo municipal.

El alcalde Cristian Menchaca, señaló que “fue la primera reunión con todos los presidentes de Juntas de Vecinos, junto a nuestra Directora de Seguridad, Alejandra Harrison. La nombré en este cargo para que pueda organizar y generar toda una red de gestión en conjunto con los presidentes de juntas de vecinos. La seguridad no es un tema que debe estar en manos de la municipalidad, esto está radicado en el Ministerio del Interior con sus policías, pero hemos visto que no han sido capaces, y estos gobiernos han hecho esfuerzos, pero no han podido, estos temas hay que tratarlos desde el Poder Judicial pasando por las policías y con una educación ciudadana potente”.

En tanto, Johana Jaque, dirigenta vecinal de la localidad de Mesamávida, manifestó: “siento un gran respaldo y preocupación del Alcalde y de la directora de Seguridad Pública, por esta temática que es preocupación de todos. Hemos tenido también la oportunidad de capacitarnos y ser parte del programa preventivo que se realizará en cada sector a través de nosotros, los dirigentes comunitarios”.

Finalmente, Alejandra Harrison, directora de seguridad pública, indicó que “este es el primero de los cuatro encuentros que vamos a realizar. Nosotros tenemos direccionado poder trabajar con todas las organizaciones sociales de la comuna, y ahora tenemos ya en funcionamiento este primer mes el patrulla mixto con Carabineros y la unidad de televigilancia en funcionamiento 24/7, y ahora correspondía realizar este ajuste para que podamos seguir realizando acciones preventivas pero con el apoyo de los dirigentes vecinales de nuestra comuna”.