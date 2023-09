Crónica 23-09-2023

Post 18: A desintoxicarse y empezar a prepararse para el verano



- Dejamos atrás las celebraciones del 18 de septiembre, pero a muchos nos acompañan unos kilitos de más. Por ello, la nutricionista de Edenred, Bárbara Flores, ofrece consejos prácticos para recuperar la salud nutricional y retomar un estilo de vida saludable, destacando la importancia de la constancia y la moderación.

Después de las celebraciones de Fiestas Patrias, es común sentir la necesidad de recuperar la salud nutricional y retomar un estilo de vida más saludable. Es por eso que Bárbara Flores, nutricionista de Edenred, empresa líder en el rubro de servicios y beneficios laborales, comparte consejos prácticos para volver al camino correcto. Acá van:

Reestructura tu alimentación: Para perder esos kilos extras ganados durante las celebraciones, es esencial volver a una estructura de alimentación equilibrada y cuidar la selección de alimentos. Complementa esto con ejercicio frecuente para obtener los mejores resultados.

Considera un proceso detox: Bárbara sugiere que un proceso detox puede ser beneficioso, ya sea a través de batidos detox o ayuno intermitente. Sin embargo, es importante que estos procesos no sean demasiado extensos para evitar que el organismo se acostumbre, lo que podría generar cambios metabólicos desfavorables.

Detox con batidos: Si optas por batidos detox, puedes incorporar frutas como piña, manzana verde, verduras como pepino y apio, junto con elementos que promuevan la limpieza digestiva, como el aloe vera o semillas de chía o linaza.

Ayuno intermitente: En cuanto al ayuno intermitente, se suele utilizar un período de 16 horas, incluyendo las 8 horas de sueño y las 8 horas posteriores. En ambos casos, asegúrate de que la alimentación sea coherente con el proceso detox, eligiendo alimentos saludables y evitando los ultraprocesados.

Alimentación balanceada todo el año: Bárbara enfatiza que la alimentación debe ser equilibrada durante todo el año. Si no se han tomado precauciones, siempre es posible ordenar o modificar hábitos poco saludables y cambiar rutinas o selección de alimentos. Hacer algún cambio es mejor que no hacer nada, y esto no se limita solo a la alimentación, sino que también puede incluir la incorporación de ejercicio en tu rutina diaria.

“La clave para recuperar la salud nutricional y mantener un estilo de vida saludable es la constancia y la moderación. Con pequeños cambios en tu dieta y hábitos, puedes volver a encaminarte hacia una vida más saludable y sentirte mejor en el camino hacia el verano”, agrega la nutricionista de Edenred.