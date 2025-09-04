Crónica 04-09-2025

Postgrado UTalca: excelencia académica, becas y foco en internacionalización

La Universidad de Talca refuerza su compromiso con la excelencia académica y la internacionalización, mediante una oferta de programas de postgrado, apoyadas por becas institucionales dirigidas a sus estudiantes.

“Tenemos una de las mejores infraestructuras del país, para la formación de nivel avanzado y un claustro de profesores de excelencia reconocidos internacionalmente. De hecho, nos posicionamos en el quinto lugar a nivel nacional entre las universidades con acreditación de 6 y 7 años en adjudicación de proyectos Fondecyt. Estos son algunos de los atributos que ofrecemos a quienes se interesan por cursar estudios de alta especialización”, detalló el rector de la Universidad de Talca, Carlos Torres Fuchslocher.



La autoridad universitaria agregó que “el 100% de nuestros los Programas de Doctorado con egresados está acreditado, el 100% de nuestros doctorandos tiene beca, más del 30% de ellos son extranjeros. Ofrecemos programas de magister en todas las áreas de conocimiento y una sólida excelencia en la formación. Asimismo, nuestras especialidades médicas y odontológicas destacan por su vínculo con el territorio y amplio acceso a campos clínicos. Los estudiantes de especializaciones odontológicas cuentan con tecnología y equipamiento de vanguardia y una oferta amplia e innovadora. Además, contamos con becas y beneficios institucionales dirigidos a profesionales de la odontología que se desempeñan en el sector público”.



BECAS



Sergio Wehinger, director de Postgrado de la UTalca, destacó que durante 2025 "hemos becado a más de 200 estudiantes de doctorado tanto nacionales como extranjeros. Adicionalmente, contamos con hasta 10 becas para cada magíster disponibles anualmente para financiar los aranceles”.



Dentro de los beneficios ofrecidos se encuentra la Beca Doctorado UTalca, dirigida a estudiantes nacionales, además de becas especiales para estudiantes extranjeros, que busca atraer a profesionales de diversos países para que puedan estudiar en Chile en las diversas áreas del conocimiento en las que se imparten los programas.



Se suman a estas ayudas, la Beca Especial de Manutención, la Beca Guillermo Blanco Martínez para magísteres, destinada a egresados de la misma casa de estudios y las becas especiales de exención de arancel para programas de Magíster Académicos, además de las becas para programas de Magíster mixtos, profesionales y especialidades en salud.



“Todas estas becas nos permiten atraer talentos nacionales y extranjeros lo que fortalece nuestro rol como institución educativa que apoya de forma integral el desarrollo profesional y personal de nuestros estudiantes”, señaló el director de Postgrado.





