Opinión 31-03-2023

Posturas sobre el cambio climático en Chile: ¿qué piensan realmente las personas, y qué esperan de las empresas y las organizaciones?





Jorge López

Country Manager, Ipsos Chile



Sin duda, el cambio climático es uno de los mayores desafíos que la humanidad enfrenta. No solo como una vaga amenaza futura, sino como una realidad que ya tiene efectos sobre la vida de las personas. Sin ir más lejos, el año pasado un 92% de los chilenos dijo ya estar percibiendo los efectos concretos del cambio climático .

En el convulso escenario actual, ¿sabemos qué piensan los chilenos sobre el cambio climático? ¿Creen en la gravedad del problema? ¿Están dispuestos a hacer cambios en sus hábitos? ¿Qué peso tiene el escepticismo? Y finalmente, ¿qué significa esto para las organizaciones?

“Tendencias Globales 2023”, una de las encuestas más ambiciosas realizadas por Ipsos, nos entrega algunos lineamientos al respecto. Según esta investigación, el 85% de los chilenos está de acuerdo en que nos dirigimos a un desastre medioambiental a no ser que cambiemos rápidamente nuestros hábitos. Aquí, nuestro país supera el promedio global (80%) y ocupa el puesto 14 entre los 50 mercados medidos.

Sin embargo, el estudio también revela un grado de escepticismo climático, el que habla de la poca claridad que aún existe con respecto a las causas y soluciones del problema. El 50% de los encuestados nacionales está de acuerdo con que “ni siquiera los científicos saben realmente de qué están hablando en materia medioambiental”. Esto demuestra que el tema no genera absoluto consenso, dividiendo las posturas en la población chilena. El escepticismo climático, aparentemente, tiene cabida en nuestro país.

Tampoco olvidemos el complejo panorama económico. Al analizar la disposición a preferir productos y servicios de marcas que actúen responsablemente, aunque esto signifique pagar un extra, estamos midiendo la voluntad de las personas para poner de sus bolsillos en la transformación necesaria para luchar contra la emergencia climática. Aquí, casi tres quintos de los chilenos, un 58%, dijo que trata de comprar productos de marcas responsables, aunque signifique pagar más.

Esto último nos estaría indicando que, si bien existe disposición en Chile a pagar por marcas que actúen responsablemente, la brecha que hay en relación con la consciencia ambiental muestra que las personas esperan que la mayor responsabilidad sea de las empresas, el gobierno y organizaciones, y que no se traspasen los costos a los bolsillos de los consumidores.

Según nuestro Índice de Percepción de Sostenibilidad Empresarial (IPSE), que mide la opinión de las personas sobre el aporte de las empresas hacia el desarrollo sostenible, los chilenos realizan una valoración levemente positiva sobre la contribución de las empresas en sostenibilidad. En este indicador—que va de 0 a 1000 puntos y donde una puntuación sobre 500 indica la percepción de una contribución positiva— las empresas promedian 583 puntos, con el aspecto ambiental (550) siendo peor evaluado que el social (602) y de gobernanza (600). Esto es una señal de que la dimensión ambiental de la sostenibilidad es donde las personas están poniendo mayores exigencias. Los chilenos y chilenas están conscientes de la necesidad de cambios, ahora nos toca a nosotros, las organizaciones, estar a la altura del desafío.