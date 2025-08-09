Opinión 09-08-2025

PPD Maule ratifica nombres para la elección senatorial y parlamentaria 2025.



En un ambiente de debate político se realizó el Consejo Regional del PPD, el partido presidido por René Concha, ex Alcalde y actual concejal de Curepto, Ximena Oliva Secretaria regional, ex seremi de Transporte y Telecomunicaciones y Patricia Rocha tesorera regional. En dicha instancia se debatieron los nombres a la elección de noviembre para presentar al consejo nacional que se realizará este sábado.

La lista la encabeza Jaime Naranjo, Ingeniero Agrónomo, ex senador entre 2002 y 2010, actual diputado por el Maule Sur, quien ha declarado la intención de participar en la elección senatorial de este año. El PPD apunta a Naranjo ya que es una carta fuerte dentro de la centroizquierda, por su cercanía con la gente y su experiencia política en el Maule Sur, distrito que representa desde los 90s.

En el Distrito 17 (Talca y Curicó) el nombre de Ana Muñoz, talquina, ex seremi de Agricultura, Psicopedagoga y Educadora diferencial con mención en Trastorno Específico del Lenguaje, Diplomada en Administración Pública y Magister en Gerencia Pública, quien en 2021 fue candidata a diputada, consiguiendo el 5,2% de los votos (5.280) hoy busca llegar al Parlamento de manera independiente por el PPD.

En el Distrito 18 (Linares y Cauquenes), se mira con buenos ojos la elección, ya que Partido ha tenido parlamentarios en las provincias del sur y buscan llegar nuevamente al Parlamento con 2 candidatos competitivos, uno de ellos es Luis Cadegan, ex alcalde de Yerbas Buenas y Ricardo Lizama, ex concejal de Villa Alegre y ex candidato a consejero regional por la provincia de Linares.



