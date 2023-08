Social 13-08-2023

¿Practicas deporte con intensidad? todo lo que debes saber del “Corazón de atleta”



Post pandemia muchas personas se iniciaron en distintos deportes y, un grupo importantes de ellas, persistió en la actividad física intensa, adoptándola como un estilo de vida. Sin embargo, no todos han incorporado el chequeo médico preventivo como una herramienta vital para advertir anormalidades cardiacas. Una de ellas, el “corazón de atleta” que suele diagnosticarse en personas que practican triatlón, ciclismo, running y natación, entre otros.

El síndrome de corazón de atleta es una condición fisiológica adaptativa en la cual ocurren cambios en el tamaño de las cavidades cardiacas, grosor de sus paredes y cambios en la frecuencia cardiaca secundaria al ejercicio físico intenso y entrenamientos prolongados en el tiempo. Esos cambios, dependen del tipo e intensidad del deporte o actividad física que se realice.

El cardiólogo de Clínica Las Condes, Dr. Claudio De La Vega, aclara que “el entrenamiento de resistencia y de fuerza intensivo y prolongado causa numerosas adaptaciones fisiológicas. Las cargas de volumen y presión que soporta el ventrículo izquierdo aumentan, lo que a su vez estimula un incremento de la masa muscular del ventrículo izquierdo, el espesor de su pared y su tamaño. Esto, con el fin de aumentar el gasto cardiaco y el flujo de sangre a los tejidos (sobre todo músculos) para mejorar el aporte de oxígeno y cumplir con las demandas metabólicas musculares.”

Normalmente, esta condición del corazón es asintomática pero, en algunos casos, se puede advertir por la presencia de bradicardia sinusal (frecuencia cardíaca baja), alteraciones electrocardiográficas y aumento de tamaño del corazón en exámenes de imágenes y no representa necesariamente un riesgo para la salud del paciente. Según explica el especialista de Clínica Las Condes, el diagnóstico se basa en la evaluación clínica o una ecocardiografía y no requiere tratamiento, salvo que la causa del agradamiento del corazón sea por otro motivo.





El corazón es un músculo, y como tal, cuanto más se entrena más se fortalece. Sin embargo, puede haber otras causas graves que deriven en un agrandamiento del corazón y que se conoce como cardiomegalia. El doctor Claudio De La Vega, cardiólogo CLC aclara que “la cardiomegalia puede ser la manifestación de una cardiopatía coronaria, enfermedades genéticas o enfermedades valvulares. Así como también puede ser una señal de advertencia previa a un infarto.”

Los síntomas de esta enfermedad cardiaca pueden incluir dificultad para respirar y también hinchazón (edema). La pregunta es ¿cómo diferenciar entre corazón de atleta y otra cardiopatía? Según explica el doctor De La Vega, para diferenciar una de otra se debe revisar el historial clínico, la función cardiaca y si la duda persiste, se debe dejar de practicar deporte por 3 meses para luego reevaluar al paciente.

De ahí la importancia de un chequeo preventivo de especialistas antes de iniciar una actividad deportiva intensa para advertir patologías previas o si nuestro corazón está en condiciones de soportar una alta carga de esfuerzo.