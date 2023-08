Nacional 05-08-2023

Precios de gasolinas no darían tregua: Expertos prevén nuevas alzas para próximas semanas por efecto crudo y dólar

Llenar el estanque de los autos se transformó hace años en un gasto significativo para el bolsillo de los chilenos. Y es que si bien desde mayo hubo una tendencia a la baja en los precios de las bencinas, la última variación del miércoles en los valores retomó una senda alcista luego de que la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informara de un incremento de $27,5 para las gasolinas de 93 y 97 octanos. Y eso no es todo. El panorama para las próximas semanas no sería mejor. Según autoridades de Gobierno y expertos, los valores de las bencinans podrían mantenerse en una racha de alzas. Esto, ligado a los altos valores del crudo a nivel internacional, pero a también al rally del tipo de cambio, y de paso, a los cambios aprobados a inicios de este año al funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que desde inicios de 2023 registra la variación de los precios de los hidrocarburos cada tres semanas.

Así entonces, el funcionamiento del Mepco tiene como objetivo atenuar los cambios bruscos de precios internacionales en los precios de los combustibles en Chile, es decir, suavizar fuertes alzas o caídas en los precios internacionales. "Si no existiera Mepco, el aumento del 25% del último mes se habría traspasado directamente a los precios locales. Este mecanismo de cobertura depende de algunos parámetros que permiten modificar el grado de atenuación de precios", explicó Jaime Casassus, académico del Instituto de Economía UC. Para Casassus en el último tiempo, "estos parámetros se relajaron para traspasar más rápido a los consumidores la caída de precios observada a partir de mediados del año pasado, pero ahora que estas variables se revirtieron, las alzas de precios también se traspasarán más rápido".