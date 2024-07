Nacional 25-07-2024

Precios de los combustibles bajarán este jueves: Parafina recortará otros 8 pesos

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó que todos los combustibles, salvo un tipo, debieran variar sus precios a la baja -hasta 21 pesos por litro- a partir de este jueves.

En el Informe de Cálculo de Precio de Paridad de Importación de cada miércoles, la estatal aclaró que "no fija ni regula" los valores en el mercado chileno "para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".

Con todo, estimó caídas de 1,6 pesos por litro para la gasolina de 93 octanos, de 5,7 pesos para la de 97 octanos y de 21,6 pesos para el diésel; mientras que no habrá cambios respecto al gas licuado de petróleo de uso vehicular. Todos estos combustibles no experimentaron variaciones la semana pasada.

