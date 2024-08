Opinión 01-08-2024

Prefacio



Carlos Wistuba



Poemario “METANOIA”



Paz.

Quietud.

A la luz más frágil,

a la oscuridad fulminante,

a la inutilidad perfecta,

en el fracaso que conquista,

en la vergüenza que libera,

en la tragedia que salva.

Ella, la silenciosa como el mar muerto,

presente como el océano desnudo.

Nada escapa a la Belleza

de su esencia.





Paz que conlleva fuerza,

restaura griteríos egoístas.

Hermosura que transforma lodazales

huérfanos de historia

en detalles significativos.

Cuando habla,

brotan caminos

regados de efervescencia.

Su pensamiento crea emociones.

Artista Única de la Verdad,

la dibuja como un humilde regocijo

y la pinta como piensa,

no como la fabrican.

Acompaña desde el origen

y no en sueños de trasnoches,

nada precisa.

En Ella, todo se completa,

sin ansias, sigue pensando, creando,

y esperándote…

Fuera de Ella,

nada existe.





Y no importa si no la encuentras.

Basta con que Ella te piense.