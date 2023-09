Social 16-09-2023

Prefiero el Maule: La importancia en el uso del hashtag



Un hashtag es una palabra clave que se utiliza en las redes sociales para marcar el tema del contenido que se está compartiendo. Cada hashtag se convierte en un hipervínculo que dirige la búsqueda de las personas, las cuales también marcaron su contenido con un hashtag en específico. Los hashtags son una manera práctica de agrupar diversos contenidos sobre un tema determinado, facilitando la búsqueda sobre el tema deseado. A partir de esta búsqueda, también es posible encontrar las personas que están hablando sobre determinado tema y lo que cada una de ellas compartió 1.

Para utilizar un hashtag, basta con utilizar el signo número (#) y después insertar la palabra clave con la que se desea clasificar mejor la publicación.

Prefiero el Maule es una iniciativa que nació en la pandemia y que busca generar conciencia en los maulinos de preferir comprar productos y servicios de nuestra Región. Tiene una comunidad activa de miles de emprendimientos y pymes participando activamente en redes sociales y usando los hashtags que proponen.



OPINIONES



Carmen Luz Valdés: “yo tengo un emprendimiento de flores de bach y cuando comencé a usar el hashtag #PrefieroElMaule recibí 7 nuevos clientes y me sentí muy feliz. También pude ser entrevistada lo que me dio una gran vitrina. No se queden sin usar el hashtag porque les ayudará sin duda.

Por su parte, María Pía Yovanovic fundadora de Prefiero el Maule señaló: “nos llena de orgullo que el uso del hashtag haya llegado a más de 79.000 publicaciones solo en Instagram. Eso es un triunfo de todos los maulinos que somos capaces de unirnos y buscar puntos de encuentro y unidad. A 3 años de Prefiero el Maule está cifra nos deja muy contentos y con muchos desafíos por delante. Agradecer a los medios de prensa local por siempre compartir información relevante de nuestra iniciativa a toda la comunidad maulina”.