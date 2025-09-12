Crónica 12-09-2025

Prefiero el Maule y ACCOP sellan alianza para impulsar el emprendimiento con herramientas de coaching

En una colaboración inédita, la iniciativa Prefiero el Maule, liderada por María Pía Yovanovic, y la Asociación Chilena de Coaches Ontológicos Profesionales (ACCOP), presidida por Marcial Muñoz, anunciaron una alianza estratégica que busca fortalecer a la comunidad emprendedora a través de la capacitación, el coaching y la visibilización de actividades gremiales.



El acuerdo permitirá que emprendedores y emprendedoras del Maule —y del país— accedan a instancias de formación en coaching ontológico aplicado al mundo de los negocios, con el propósito de entregar herramientas prácticas para el desarrollo personal y profesional.



“Nuestro compromiso con los emprendedores no solo se limita a visibilizarlos, sino también a entregarles herramientas reales que potencien su confianza, comunicación y liderazgo. El coaching es una herramienta poderosa para que puedan crecer con propósito y resiliencia”, destacó María Pía Yovanovic, directora de Prefiero el Maule.

Por su parte, el presidente de ACCOP, Marcial Muñoz, señaló: “estamos muy contentos con esta alianza, porque nos permitirá llegar a más personas, acercando el coaching ontológico a quienes hoy enfrentan los desafíos de emprender. Queremos que nuestra asociación sea un aporte concreto al desarrollo regional y nacional”.



La colaboración contempla la realización de talleres, charlas, programas formativos y actividades conjuntas, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del ecosistema emprendedor, al mismo tiempo que se promueve la importancia del coaching en los procesos de crecimiento personal y colectivo.





