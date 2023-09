Opinión 20-09-2023

PREGUNTAS DE ESPERA



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







¿Cuántas veces he estado en esta esquina?

¿Cuántas veces

aquí nos encontramos?

¿Cuántas veces te vi, caminando hacia mí,

esperando aquellos besos que nos brindamos?

¿Cuánto tiempo más tengo que vivir

y ver cómo cambian las cosas

a mi alrededor?

¿Cuántas veces debo ver solitario

noches claras, noches oscuras

cómo latidos de espera?

Que no cambian el significado

ni trascendencia

del por qué estoy aquí,

aunque vea cientos de rostros

impersonales, que pasan

frente a mí.

Debo saludar, hacer amigos

para que no me consideren

un extraño al no aceptar

piedad ni monedas para comer.

No quiero que tu ausencia

oscurezca nuestros bellos recuerdos

… que sé que vendrás por mí,

o tal vez esta esquina

nunca ha existido

como escenario de nuestros besos.

Quizás nos encontremos algún día

¿Me recordarás? ¿Te recordaré?

O pasaremos de largo

sin siquiera saludarnos,

en esta triste espera

atrapada al espejismo

en una ilusión imposible.