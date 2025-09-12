viernes 12 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 12-09-2025
    Premiación del 6° Concurso de Dibujo “Cuidamos las Aguas” reunió a estudiantes de Longaví, Retiro y Parral
    Publicidad 12
     Participaron cerca de 500 alumnos del Maule sur.


    Con entusiasmo se realizó la ceremonia de premiación del 6° Concurso de Dibujo “Cuidamos las Aguas”, iniciativa organizada por la Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes (JVRL), que cada año busca generar conciencia ambiental, a través del arte en la comunidad escolar.
    El evento, realizado en un ambiente de cercanía y compromiso con la educación ambiental, contó con la participación de estudiantes, docentes, autoridades locales y representantes de la organización. La ceremonia comenzó con palabras del presidente del Directorio de la JVRL, Máximo Correa, destacando la importancia de sensibilizar a las nuevas generaciones sobre el cuidado del agua como recurso vital.
    Durante la jornada, se destacó que la JVRL, además de su labor en la administración y distribución de aguas en los cauces naturales de su competencia, también promueve actividades culturales y educativas para fomentar la protección de este recurso.
    Este año, se recibieron 448 dibujos, realizados por estudiantes de las comunas de Longaví, Retiro y Parral, en una convocatoria que abarcó desde educación básica hasta enseñanza media, incluyendo también una categoría especial para educación diferencial. La técnica fue libre, y el jurado (compuesto por el acuarelista Jaime Matus; la profesora de Artes Carla Guzmán y la socióloga y dibujante Esperanza Fuentes) evaluó aspectos como comunicación del mensaje, elementos visuales, originalidad, creatividad y la ruralidad de los establecimientos participantes.
    Los dibujos ganadores serán utilizados en diversas actividades de difusión, como exposiciones, material impreso y en la memoria corporativa, con el objetivo de dar visibilidad al talento estudiantil y seguir promoviendo el cuidado del agua.

    GANADORES POR CATEGORÍA
    Los premios consistieron en bicicletas o tablets para los primeros lugares, y relojes inteligentes para los segundos lugares, distribuidos en cuatro categorías:

    NB1 (1° a 4° básico)
    1° lugar: Antonella Lillo, 3° básico, Escuela Santa Delfina de Retiro.
    2° lugar: Tomás Parada, 4° básico, Escuela Nider Orrego de Parral.

    NB2 (5° a 8° básico)
    1° lugar: Graciela Márquez, Escuela Juan Segundo Muñoz Briones de Longaví.
    2° lugar: Isidora Contreras, 5° básico, Colegio El Ajial.
    NB3 (1° a 4° medio)
    1° lugar: Estefany Castillo, 1° medio, Colegio El Ajial de Retiro.
    2° lugar: José López Villalobos, 2° medio, Colegio Providencia de Parral.

    NB4 (Educación Especial)
    1° lugar: Sebastián Vallejos, Escuela Juan de la Cruz Domínguez de Longaví.
    2° lugar: Monserrat Moreno, Escuela Juan de la Cruz Domínguez de Longaví.



    Freddy Mora

