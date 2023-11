Crónica 26-11-2023

Premio Best Managed Companies Chile: Coexca S.A. recibe premio por su destacada gestión empresarial en Chile





** Reconocimiento es otorgado por Deloitte, junto a Banco Santander y la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile y destaca el excepcional desempeño empresarial de la Compañía.



En un hito que consolida su excelencia en la gestión empresarial, Coexca S.A., dedicada a la producción, procesamiento y comercialización de carne de cerdo y alimentos, ha sido galardonada con el prestigioso premio Best Managed Companies Chile. Este reconocimiento, otorgado por Deloitte en colaboración con Banco Santander y la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, resalta la excepcional gestión y liderazgo que sitúan a Coexca S.A. a la vanguardia de las empresas más destacadas en el país.

Una distinción con sello distintivo de alcance mundial, que se entrega en 48 países a aquellas Compañías con un desempeño empresarial excepcional. En Chile recibieron este premio 35 empresas de distintos rubros.

Este es un reconocimiento es otorgado a las Compañías chilenas que fueron evaluadas sobre la base de cuatro pilares: Estrategia; Capacidad e Innovación; Cultura y Compromiso; Gobierno Corporativo y Finanzas.

Por ello, la distinción fue entregada en una ceremonia efectuada en Santiago, a la que asistió una delegación de Coexca S.A., encabezada por el Presidente del Directorio, Claudio Soler Cortina y el Gerente General, Guillermo García González, quien afirmó que este premio “ha sido posible gracias al trabajo, compromiso y dedicación que cada uno de los miembros de la gran familia Coexca S.A., que realiza sus aportes a la organización con cariño y compromiso, lo que ha permitido posicionarla como una de las empresas líderes en la producción de proteína animal y alimentos en Chile, reconocida por sus altos estándares en exigentes mercados en el mundo. “Estamos muy felices de este nuevo reconocimiento obtenido, en un año particularmente desafiante para nuestra Compañía. Este es un galardón que nos hace sentir muy orgullosos de lo que estamos construyendo, todos unidos en la Compañía. Esperamos continuar creciendo junto a cada uno de nuestros colaboradores (as) y seguir siendo una de las Mejores Empresas Chilenas en los próximos años, aportando a la Región del Maule y al país”, aseguró.



EL PROGRAMA

El Programa de Best Managed Companies se originó en Canadá en 1993, donde se ha ejecutado con éxito desde entones, siendo considerado el principal programa de premios de negocios del país. Debido a su prestigio y gran aceptación de parte de la comunidad de negocios, el programa se ha desarrollado con éxito en el mundo. Las empresas participantes fueron evaluadas en los ámbitos de Estrategia; Capacidad e Innovación; Cultura y Compromiso; Gobierno Corporativo y Finanzas. El levantamiento de la información requerida para evaluar estos cuatro pilares se genera a través de un trabajo en conjunto entre las empresas participantes y un equipo de expertos de Deloitte y Banco Santander.

Este programa reconoce los esfuerzos de toda la organización, no sólo de un individuo o un área, sino que más bien busca fortalecer las gestiones de toda la empresa.

Cabe consignar que Coexca S.A., conformada por un equipo de más de mil colaboradores, desarrolla su labor bajo estrictas certificaciones internacionales. Sus productos se comercializan en Chile y en otros 30 importantes países, entre ellos, China, Colombia, Japón y Corea del Sur. Es una Compañía socialmente responsable, comprometida con la sustentabilidad, valorada por sus altos estándares de inocuidad y bioseguridad. Coexca S.A. Posee oficinas comerciales en Tokio y Madrid. Sus instalaciones, están distribuidas en la zona centro sur de Chile.



FOTO: El Presidente del Directorio, Claudio Soler Cortina y el Gerente General, Guillermo García, junto a una delegación de Coexca S.A. recibieron el premio Best Managed Companies Chile, que destaca un desempeño empresarial excepcional.