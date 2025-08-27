Social 27-08-2025

Premio LED 2025: Director de Vichuquén es reconocido entre los 30 líderes educativos más destacados de Chile



- El Premio LED 2025, organizado por Impulso Docente, en colaboración con Fundación Mustakis y El Mercurio, distinguió en su tercera versión a directores y directoras de colegios y jardines infantiles en 12 regiones del país.



El Premio LED 2025 (Liderazgo Educativo Directivo), organizado por Impulso Docente, en colaboración con Fundación Mustakis y El Mercurio, distinguió a 30 directores y directoras de colegios y jardines infantiles de todo el país. En esta tercera edición, la Región del Maule también se hizo presente, gracias al liderazgo de un director de Vichuquén que hoy es referente en convivencia y bienestar escolar.

Se trata de Hans Díaz Herrera, director de la Escuela Ema Cornejo de Cardoen de Vichuquén, galardonado en la categoría Convivencia, salud mental y vida saludable. Su gestión ha sido reconocida por promover un clima escolar respetuoso, fortalecer el bienestar socioemocional de los estudiantes y fomentar hábitos de vida saludable dentro de su comunidad educativa.

Díaz fue seleccionado entre más de 1.500 nominaciones provenientes de todas las regiones de Chile, lo que refleja el prestigio que ha alcanzado el Premio LED en sus tres ediciones. La distinción destaca a líderes educativos que, a través de su visión y compromiso, impulsan cambios significativos en la enseñanza y en la vida escolar.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 16 de octubre y será transmitida a todo Chile a través de Emol TV y el canal de YouTube de Impulso Docente.





