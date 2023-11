Crónica 14-11-2023

PREOCUPA VENTA ILEGAL DE MEDICAMENTOS EN EL MAULE



Ayer se reunieron diversos estamentos del estado, Seremi de Salud, Coordinadora Regional de Seguridad Pública y fuerzas del orden, con el objetivo de detectar puntos de venta de medicamentos o establecimientos no establecidos para aquello. Riesgos que se han descubierto en ferias libres y a través de las Redes Sociales. Prácticas que pueden ser muy peligrosas para las personas. Así lo advirtieron desde la Seremía de Salud de la Región del Maule.



Las cifras a nivel país, según el ISP, en 2022 se llevaron a cabo 174 decomisos por comercio ilegal de medicamentos. Esto significó la incautación de más de 10 millones de dosis de medicamentos, un aumento del 1.000% en comparación al 2021.



Rafael Santander, Encargado de la Unidad de Políticas Farmacéuticas de la Seremi de Salud Maule, en relación con esta jornada, señaló: “Estamos abocados en ver y detener la venta ilegal de medicamentos en la región. Así es como el pasado viernes, encontramos un supermercado vendiendo medicamentos sin autorización. La venta de medicamentos en lugares que no están autorizados puede afectar de distintas formas la salud personas, ya que podrían estar consumiendo medicamentos falsificados, alterados, adulterados, contaminados, con fechas de vencimiento modificadas y medicamentos que no sabemos su procedencia. Por lo tanto, medicamentos que no sean seguros para la salud de la población”, concluyó Santander.



Por su parte, María José Gómez, Coordinadora Regional de Seguridad Pública, indicó que: “Nosotros como ente coordinador, estamos muy interesados en que se haga un trabajo en conjunto, entre las policías y la fiscalización de la Seremi de Salud, para prevenir y evitar la comercialización de medicamentos ilegales, que pueden dañar a la población”, finalizó.