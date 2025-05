Crónica 09-05-2025

Preocupación por aumento de vertederos ilegales en Linares

- Ante las denuncias por vertederos ilegales, proyectos modernos y regidos por altos estándares, como un Centro de Manejo de Residuos son una alternativa real, segura y sustentable para resolver la crisis de la basura y promover el desarrollo de la provincia.

La basura dejó de ser un problema invisible en la provincia de Linares. Esta semana, la Fundación Altué denunció públicamente la existencia de un presunto vertedero ilegal en la zona rural de la comuna, encendiendo las alarmas sobre una realidad que no podemos seguir ignorando: la falta de infraestructura adecuada está poniendo en riesgo la salud de las personas, el medioambiente y el futuro de toda la comunidad.

La situación no es aislada. En todo el sur de Chile, la falta de rellenos sanitarios modernos ha obligado a trasladar residuos a cientos de kilómetros, aumentando los costos municipales y el impacto ambiental. Tal como ocurre en Ancud, Chiloé, donde el transporte de basura alcanza recorridos de más de 1.200 kilómetros la falta de soluciones locales puede convertirse en una crisis sanitaria.

En este escenario, un centro de manejo de residuos representa una oportunidad concreta y responsable. El factor diferenciador reside en que está diseñado, cumpliendo los más estrictos criterios medioambientales, incluyendo control permanente de olores, monitoreo de aguas superficiales y subterráneas, y rigurosas medidas de seguridad en su operación

"Sabemos que hablar de basura genera resistencia, pero debemos mirar el problema de frente: todos generamos residuos, y todos somos responsables de su correcta disposición. Piedra Larga no es un vertedero, es una obra moderna pensada para proteger el medioambiente y a nuestra comunidad," afirma Elvis Bojórquez, Gerente de proyecto del Centro de manejo de residuos Piedra Larga.

Un proyecto como este busca tratar los residuos generados, en este caso en Linares, Villa Alegre, Colbún, y otras comunas cercanas, con un ahorro estimado de al menos 40% en los costos municipales de transporte, siendo así, una inversión en sustentabilidad, en desarrollo local y en calidad de vida.

"La basura no debe ser vista como un problema que escondemos, sino como una oportunidad que gestionamos de manera responsable. La idea es que, en nuestro caso, el proyecto Piedra Larga sea una invitación a avanzar juntos hacia una provincia más sustentable," agrega Bojórquez.

La experiencia demuestra que los centros de manejo de residuos bien administrados son motores de desarrollo. No solo controlan impactos ambientales, sino que impulsan la generación de empleo, la atracción de inversiones y la activación de nuevas oportunidades económicas. Así, la provincia de Linares tiene una decisión que tomar: seguir acumulando basura de manera informal y riesgosa, o apostar por un futuro limpio, seguro y sustentable.