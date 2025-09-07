Crónica 07-09-2025

Preparan IV Congreso Coaching 360: Liderazgo, Propósito y Transformación

La Asociación Chilena de Coaches Ontológicos Profesionales (ACCOP) realizará el IV Congreso Coaching 360: Liderazgo, Propósito y Transformación, un encuentro que reunirá a destacados coaches, líderes y profesionales en torno a la reflexión y el aprendizaje sobre los desafíos del liderazgo consciente y la transformación personal y organizacional.



El congreso se llevará a cabo el viernes 3 de octubre en el Club Banco Central, ubicado en Av. Príncipe de Gales 6030, La Reina, desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.



Durante la jornada, se desarrollarán conferencias, paneles y espacios de conversación que abordarán las herramientas del coaching ontológico como motor de transformación y crecimiento tanto a nivel personal como colectivo. El evento busca inspirar a líderes, emprendedores y profesionales a reconectar con su propósito, potenciar sus competencias y generar un impacto positivo en sus comunidades y organizaciones.

Con el lema “Liderazgo, Propósito y Transformación”, ACCOP reafirma su compromiso con la formación ética y profesional de los coaches ontológicos en Chile, así como con la difusión de prácticas que promuevan el desarrollo humano integral.



El Congreso Coaching 360 se ha consolidado como un espacio de encuentro anual para la reflexión, la actualización y el fortalecimiento del rol del coaching en la sociedad, convocando a una comunidad en constante crecimiento.



