Política 21-12-2022

Preparan Primer Encuentro para Jóvenes Inspiradores en Chile: Guardianes de la Magia - El llamado del Universo

- La actividad se realizará en Armerillo, San Clemente, del 2 al 6 de febrero

El mundo en el que vivimos puede parecer incomprensible para muchos. Las situaciones ocurren rápidamente, una tras otra, y así también nosotros vamos transformándonos. Hay mucho alrededor que ya está establecido, qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, de manera predeterminada. Más seguramente alguna vez has sentido que la vida en el Universo es mucho más que todo aquello que nos contaron, y que tu existencia seguramente también lo es.

A su vez, puede que más de alguna vez te hayas sentido incomprendido y te hubiese gustado tener con quién hablar. O tal vez sientas que hay algo que falta en tu vida y no sabes qué hacer al respecto.

¿Eres alguien que tiene muchos sueños pero no sabes cómo hacerlos realidad? ¿O que cuando lo intentas algo ocurre y no lo logras?

Si tienes ganas de profundizar en tu propio crecimiento y en el de la magia. Si quieres potenciar tu vida y tus relaciones interpersonales a través del aprendizaje de las leyes del universo, en Armerillo, San Clemente, desde el 2 al 6 de febrero.

Serán 4 días de una experiencia inolvidable, en los que participarás de diversos talleres, prácticas y ejercicios grupales e individuales, dinámicas, juegos, baile, caminatas y fogatas.

Para consultas, pueden contactarse con Valentina Sáez +56973377661.