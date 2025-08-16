Editorial 16-08-2025

Presencia Salesiana en Linares

En un día como hoy, 16 de agosto, pero de 1855, cuando una era se cerraba en Europa con el exilio de Napoleón, y la Revolución Industrial hacía sonar otra abierta, nacía un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan, conocido como San Juan Bosco o simplemente Don Bosco.

San Juan Bosco fue un sacerdote y educador excepcional. Su inteligencia aguda, su sentido común y su profunda espiritualidad le llevaron a crear un sistema de educación capaz de desarrollar la persona en su totalidad, cuerpo, corazón, mente y espíritu.

Fue fundador de la Congregación Salesiana, hoy con presencia en todo el mundo, incluyendo por cierto nuestro país y nuestra ciudad.



Precisamente, hace más de 100 años, la presencia Salesiana ha sido destacada en Linares. Y es que en estos días, cuando estamos inmersos en un cúmulo de crisis de valores y credibilidad de las instituciones, asoma la figura de aquellos hombres y mujeres que han sabido imponerse en este escenario, más allá de la fe católica.



.

Su Escuela Agrícola, su trabajo misionero, su labor en la pastoral tanto en la ciudad como en la precordillera, son sólo algunos de los tópicos que resaltan el sello de San Juan Bosco también en Linares.

Formar buenos cristianos y buenos ciudadanos para transformarse en hombres y mujeres de bien, siguiendo los preceptos de Don Bosco, hace mucha falta para poder construir ese anhelado mundo mejor del que tanto se habla.



