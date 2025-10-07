Política 07-10-2025

Presentan Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó la ceremonia de presentación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales junto a las ministras y ministros de Hacienda, Nicolás Grau; Economía, Álvaro García; Segpres, Macarena Lobos; Obras Públicas, Jessica López; Salud, Ximena Aguilera y Minería, Aurora Williams, instancia que además contó con la presencia de otras autoridades del Estado y representantes del mundo empresarial.

La norma presentada en el Congreso Nacional en enero de 2024 y despachada en julio de 2025, reduce sustantivamente los tiempos de tramitación de autorizaciones para proyectos públicos y privados de inversión, sin rebajar el estándar regulatorio. También es un paso importante en la modernización del Estado, ya que el nuevo Sistema de Permisos mejora el estándar de regulación, simplifica los procesos, elimina burocracia, y otorga mayor previsibilidad y certeza tanto a grandes desarrolladores de proyectos como a pequeños emprendimientos y personas naturales.

Con esta Ley se estima una reducción en más de 30% los tiempos de tramitación de grandes proyectos y hasta un 70% de proyectos habitualmente desarrollados por MiPymes y cooperativas de menor tamaño. Mientras que, el informe del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial estimó que la implementación de esta reforma se traduciría en un aumento directo del PIB de un 2,4% en 10 años y un aumento de la recaudación fiscal por adelantamiento de flujos futuros de proyectos en carpeta (0,27% del PIB de 2023) y por atracción de nuevas inversiones (0,32% del PIB).

